Kars’ta köy yollarına beton konforu: Şehitemin ve Gecikmez grup yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Kars’ta köy yollarına beton konforu: Şehitemin ve Gecikmez grup yolunda çalışmalar sürüyor

Kars’ta köy yollarına beton konforu: Şehitemin ve Gecikmez grup yolunda çalışmalar sürüyor
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Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış ilçesine bağlı Şehitemin ve Gecikmez köylerini birbirine bağlayan grup köy yolunda sürdürülen geleneksel beton yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış ilçesine bağlı Şehitemin ve Gecikmez köylerini birbirine bağlayan grup köy yolunda sürdürülen geleneksel beton yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kars'ta köylerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sarıkamış ilçesinde Şehitemin ve Gecikmez köylerini kapsayan grup köy yolunda yapımı sürdürülen geleneksel beton yol çalışmaları, Kars Valisi Ziya Polat tarafından yerinde incelendi.

Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile birlikte yol güzergahına giderek devam eden çalışmaları sahada gördü. Yol yapımında gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Polat, ekiplerin yürüttüğü çalışmaların ilerleyişini değerlendirdi.

"Köylerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz"

İncelemeler sırasında yol yatırımlarının köylerde yaşayan vatandaşların günlük hayatına doğrudan katkı sağladığına dikkat çeken Vali Ziya Polat, kırsal bölgelerde ulaşım standartlarının yükseltilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Polat, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şehitemin ve Gecikmez köylerine ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini söyledi.

Polat, "Köylerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için sahadaki çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Yapılan her yol, köylerimizin şehir merkezleri ve diğer yerleşimlerle ulaşımını daha da kolaylaştırıyor" dedi.

"Geleneksel beton yol standardında yapılıyor"

Şehitemin ve Gecikmez köylerini kapsayan grup yolunda yürütülen çalışmanın geleneksel beton yol standardında gerçekleştirildiği bildirildi. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü olması hedeflenen yol çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım altyapısının önemli ölçüde iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların yıl boyunca güvenli ulaşım sağlayabilmesi açısından yol yatırımlarının önem taşıdığına dikkat çekilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından köy sakinlerinin daha kaliteli bir ulaşım ağına kavuşması bekleniyor.

Vali Polat, incelemeleri sırasında yol yapım sürecinin planlanan şekilde ilerlemesi ve çalışmaların belirlenen standartlara uygun olarak tamamlanması konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Kars genelinde köy yollarının iyileştirilmesine yönelik yatırımların sürdürüldüğü belirtilirken, Şehitemin-Gecikmez grup köy yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım güvenliğinin ve yol konforunun artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars’ta köy yollarına beton konforu: Şehitemin ve Gecikmez grup yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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