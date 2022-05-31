Kars'ta, KÖYDES toplantısı yapıldı

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KOYDES) toplantısı yapıldı.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başkanlık etti.

Vali Öksüz'ün Başkanlığında KÖYDES Toplantısı Gerçekleştirildi.

Kaymakamlar, İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla düzenlenen KÖYDES değerlendirme toplantısında 2020 yılı yatırım ve projeleri ele alındı.

Vali Öksüz'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, kente genelinde Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) çerçevesinde 2022 yılında yapılacak olan kilitli parke ve asfalt yollar, köy içme suları, hayvan içme suyu göletleri gibi projeler değerlendirildi. - KARS