Kars'ta, KÖYDES toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta, KÖYDES toplantısı yapıldı

31.05.2022 09:18
Kars'ta, KÖYDES toplantısı yapıldı

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KOYDES) toplantısı yapıldı.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KOYDES) toplantısı yapıldı.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, başkanlık etti.

Vali Öksüz'ün Başkanlığında KÖYDES Toplantısı Gerçekleştirildi.

Kaymakamlar, İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla düzenlenen KÖYDES değerlendirme toplantısında 2020 yılı yatırım ve projeleri ele alındı.

Vali Öksüz'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, kente genelinde Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) çerçevesinde 2022 yılında yapılacak olan kilitli parke ve asfalt yollar, köy içme suları, hayvan içme suyu göletleri gibi projeler değerlendirildi. - KARS

Kars'ta, KÖYDES toplantısı yapıldı
Kars'ta, KÖYDES toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Türker Öksüz, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta, KÖYDES toplantısı yapıldı - Son Dakika


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