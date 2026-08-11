Kars'ta Meralar ve Hayvancılık Etkinliği - Son Dakika
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Kars'ta Meralar ve Hayvancılık Etkinliği

Kars\'ta Meralar ve Hayvancılık Etkinliği
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Kars'ta, meraların sürdürülebilir kullanımı ve göçebe hayvancılık üzerine etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2026 Uluslararası Meralar ve Göçebe Hayvancılık Yılı kapsamında Kars'ta, meraların sürdürülebilir kullanımı ve göçebe hayvancılığın geleceğine yönelik bilgi ve deneyim paylaşım etkinliği düzenlendi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde gerçekleştirilen "İyi Mera Uygulamaları Üzerine Bilgi ve Deneyim Paylaşım Etkinliği", Dikme köyünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, mera ekosistemlerinin korunması ve restorasyonu, sürdürülebilir otlatma yöntemleri ile iklim değişikliğine karşı dayanıklı hayvancılık uygulamaları ele alındı. Üreticilerin sahadaki bilgi ve deneyimlerinin de paylaşıldığı programda, meraların hayvancılık açısından taşıdığı önem değerlendirildi.

Programa Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selişik'in yanı sıra kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, üretici birlikleri ve çiftçiler katıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen sunum ve değerlendirmelerde, meraların doğru ve sürdürülebilir kullanımının hayvancılığın devamlılığı açısından önemine dikkat çekildi. Üreticilerin uygulamada karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik, Kars'ın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı "Çoban Sofrası Tadım Etkinliği" ile devam etti. Katılımcılar, geleneksel üretim kültürünü ve yöresel lezzetleri bir arada deneyimleme fırsatı buldu.

2026 Uluslararası Meralar ve Göçebe Hayvancılık Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikle, Kars'ın zengin mera varlığının korunması, bilinçli otlatma uygulamalarının yaygınlaştırılması ve geleneksel hayvancılık kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Çevre, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Meralar ve Hayvancılık Etkinliği - Son Dakika

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