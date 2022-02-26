Kars'ta öğrencilere veteriner hakimlik ve zoonoz hastalıkları anlatıldı - Son Dakika
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Kars'ta öğrencilere veteriner hakimlik ve zoonoz hastalıkları anlatıldı

26.02.2022 11:20
Kars'ta öğrencilere veteriner hakimlik ve zoonoz hastalıkları anlatıldı

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül İlköğretim öğrencilerine Veteriner Hekimlik ve Zoonoz hastalıkları anlattı.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül İlköğretim öğrencilerine Veteriner Hekimlik ve Zoonoz hastalıkları anlattı.

Kars Merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda ilkokul öğrencileri ile buluşan Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ve Genel Sekreter Özkan Soylu öğrencilere Veteriner Hekimlik mesleğini ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla alakalı genel bilgiler verdi.

Öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Ödül, "Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası göreve geldiğimiz günden beri önemsediğimiz ve birçok okulda gerçekleştirdiğimiz kariyer günü etkinlikleri kapsamında bugün Kars Merkez Aydınlıkevler Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Onlara Veteriner Hekimlik mesleği ve zoonoz yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar hakkında bilgiler verdik" dedi.

Ödül, "Bölgemizde sıklıkla görülen kuduz, brucella, şarbon gibi zoonoz hastalıkların bulaşma yolları, korunma yöntemleri hakkında temel bilgiler verdik ve farkındalık oluşturmayı amaçladık. Başta bizi bu toplantı için davet eden Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Mustafa Çiftçi olmak üzere katılan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - KARS

Kars'ta öğrencilere veteriner hakimlik ve zoonoz hastalıkları anlatıldı

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Kars Merkez, Veteriner, Ardahan, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta öğrencilere veteriner hakimlik ve zoonoz hastalıkları anlatıldı - Son Dakika


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