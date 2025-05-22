Kars'ta Organik Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı - Son Dakika
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Kars'ta Organik Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı

Kars\'ta Organik Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı
22.05.2025 12:15
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Kars, organik kaz yetiştiriciliği için pilot il seçildi; 21 kadın üreticiye destek sağlanacak.

Türkiye'de pilot il olarak seçilen Kars'ta Organik Kaz Yetiştiriciliği Projesi başlatıldı

2025 bütçe yılında yürütülmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı'na sunulan yatırım programı kapsamında yürütülen Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi'nce finanse edilen Organik Kaz Yetiştiriciliği Projesi start aldı.

Türkiye'de pilot il olarak seçilen Kars'ta başlatılan proje kapsamında 1'i işletme olmak üzere 21 kadın yetiştiricinin arazisinde organik kaz ve kaz yemi üretimi demonstrasyon alanları kurulacak. Ayrıca çiftliğe bitişik olan 60 dekarlık çiftlik arazisi alanı tel örgülerle çevrilmiş ve alanda organik tohumunun ekimi yapılacak. Ekilen alanda kazların otlatılması planlanırken, çiftliğin organik kaz yetiştiriciliği sertifikasyonu ve üretimin sürekliliği hedeflenmektedir.

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Kars'ta 500 bin anaç kaz varlığıyla Türkiye'de kaz varlığının yüzde 36'sını karşıladığını ve geleneksel yöntemlerle yapıldığını söyledi.

Kars kazını organik olarak sertifikalandıracaklarını dile getiren Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak aslında Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan, son derece kontrollü olan ve bir sertifikasyona dayalan bir üretim sistemi olan organik tarımda yeni bir projeyi başlatıyoruz. Organik kaz projesi aslında bu proje için birkaç tane pilot il değerlendirmiştik ama tabii ki Kars deyince ve Kars kazı deyince bu projenin başka bir ilde yapılması mümkün değildi. O yüzden Kars ilini tercih ettik ve bir pilot projeyi başlatmış bulunuyoruz. İklim değişikliği, küresel riskler, çeşitli afetler, tarımı ve gıdayı önceliklendiriyor. Bunlarla birlikte gıda çok önemli bir sektör haline dönüştü. Gıdayı üretirken de özellikle verimli, sürdürülebilir tarım teknikleriyle, kaliteyi ön planda tutarak, aynı zamanda karlılığı da ön planda tutarak bir üretimin gerçekleştirilmesi bizim bakanlığımızın öncelikleri arasında. Sürdürülebilirlik demişken doğayla dost, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığını gözet bir üretim sistemi olan, çevreyi koruyan bir üretim sistemi olan organik tarım üretim sistemi de bizim bakanlığımızın, ülkemizin öncelikleri arasında. Başlatacağımız bu projede şimdi burada görüyorum kadın kooperatifimiz var. Çok da hevesliler. İnanın gıyabınızda bakanlıkta sizin metninizi çok duyduk. Bu projeye başlamadaki ve tercihimiz bizdeki en önemli etmenlerden biri sizlersiniz aslında. Bizim için kadın üreticiler, kadın çiftçilerimiz çok kıymetli. Kadın ve genç çiftçilerimizin önlerini açacak projeler, tarımda çünkü sizin vizyonunuzla, sizin bakış açınızla, sizin yetiştirdiğiniz evlatlarla tarımın son derece daha ileriye gittiğini biliyoruz ve sizlere de çok güveniyoruz. O yüzden bu projede özellikle yem bitkileri üretiminde sizlerle birlikte yapma kararı aldık. Bakanlık organik tarım projeleri yaklaşık 3-4 yıl bir projelendirme yapıyoruz. Hem Bakanlığımızın organik tarımın yaygınlaşması kontrolü projesi kapsamında hem de önümüzdeki yıllarda başlayacağımız bir Avrupa Birliği projesi kapsamında Kars'ı da pilot il seçtik bu kapsamda. İki proje kapsamında Kars'ta bu projeyi gerçekleştireceğiz. Sözleşmeli üretim olarak yem bitkileri üretimini gerçekleştirecekler ve zamanla organik olarak Kars kazını sertifikalandıracağız" dedi.

Kars Valisi Ziya Polat ise, Kars kazının raflarda paketlenmiş olarak satışa sunulduğunu görmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından 22 üreticiye 7 ton organik tohum desteği verildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Organik Kaz Yetiştiriciliği Projesi Başladı - Son Dakika

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