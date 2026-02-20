Kars\'ta Organik Tarım Eğitimi

Kars'ta, öğrencilerde çevre bilinci ve sürdürülebilir üretim anlayışını geliştirmek amacıyla organik tarım eğitimi düzenlendi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim programında, tarımın temel prensipleri uygulamalı ve görsel sunumlar eşliğinde anlatıldı.

Eğitimlerde öğrencilere; bitkisel üretimin aşamaları, doğal kaynakların korunarak üretim yapılmasının önemi, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve bitki sağlığının verim üzerindeki etkileri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca organik tarımın çevreye ve insan sağlığına katkıları örneklerle aktarıldı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce erken yaşta verilen tarım eğitimlerinin çocuklarda doğa bilinci oluşturduğu ve geleceğin üreticileri ile bilinçli tüketicilerin yetişmesine katkı sağladığı kaydedildi.

Program sonunda öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlanırken, tarım ve doğa konularına yönelik farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Eğitim faaliyetlerinin ilerleyen süreçte farklı okullarda da devam edeceği öğrenildi. - KARS