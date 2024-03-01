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- Kars'ta peynir paketinden tarih çıktı

Jandarma çok sayıda tarihi eser ele geçirdi

KARS - Kars'ta peynir paketlerinden tarih çıktı. Jandarma peynir paketleri içerişsine saklanmış çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi göz altına alındı.

"Tarihi eserleri satmak için Ankara'ya götürecekti"

Kars İl jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalarda B.A. (51)'in elinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunduğu, söz konusu objeleri satabilmek amacıyla Kars'tan Ankara'ya otobüsle götüreceği bilgisi alındı.

"Peynir paketleri içerisinden tarih çıktı"

Bunun üzerine harekete geçen jandarma B.A.'nın Ankara'ya gitmek için bindiği otobüsü tespit etti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla otobüsü durduruldu. Durdurulan otobüste B.A.'ya ait eşyalarda arama yapıldı. Yapılan aramada peynir paketleri arasına gizlenmiş Roma ve Ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 Bronz Sikke, 38 Aplik ve tarihi obje, 6 Bronz haç, 2 altın haç, 1 altın kolye ucu, 5 ok ucu, 2 bronz yüzük ve 1 bronz çan ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli B.A. gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan ele geçirilen tarihi eserler Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak, tarihi değerlerimizi korumak maksadıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi.