Kars'ta Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı - Son Dakika

Ramazan ayı nedeniyle Seyyid Ebu'l Hasan Harakani Türbesi vatandaşların akınına uğradı.

Anadolu'da İslam dininin yayılmasında büyük rol oynayan Seyyid Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin Kars'taki türbesi, Ramazan ayı öncesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Cuma namazından sonra Harakani Türbesi'ni ziyaret ettiğini ifade eden Emrah Serin, "Ramazan'dan önceki son Cumamızı Evliya Camisinde idrak ettik. Hasan Harakani Türbesini siyaret ettik. Buradan herkesin Ramazan'ı kutluyorum mübarek olsun" dedi.

Harakani Türbesi'nde hem Ramazan ayı olması hem de cuma günü olması münasebetiyle Evliya Camii bahçesinde bulunan türbe vatandaşlarla dolup taştı. Harakani Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, ham dua etti, hem de niyet tuttu.

Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar dualar ederek yanlarında getirdikleri Kuran-ı Kerim okudular. - KARS