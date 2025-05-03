Kars'ta Sağanak Yağış Ahırı Çöktürdü - Son Dakika
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Kars'ta Sağanak Yağış Ahırı Çöktürdü

Kars\'ta Sağanak Yağış Ahırı Çöktürdü

Kars'ta sağanak yağış nedeniyle bir ahır çöktü, iki büyükbaş hayvan telef oldu, kurtarma çalışmaları sürüyor.

03.05.2025 14:43
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Melikköyü'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir ahırın çökmesi sonucu büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Olay, dün akşam saat 20.00 sularında köy sakinlerinden Şemistan Top'a ait ahırda meydana geldi. Şiddetli yağışların ardından aniden gelen çatırtı sesiyle irkilen aile, dışarı çıktıklarında ahırın çöktüğünü fark etti.

Top ailesi, komşuların da yardımıyla hayvanları kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda bazı hayvanlar sağ olarak kurtarılırken, maalesef iki büyükbaş hayvanın cansız bedenine ulaşıldı. İki hayvanın da ayaklarının kırıldığı, bir başka hayvanın ise henüz ahır enkazından çıkarılamadığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası büyük üzüntü yaşayan Şemistan Top, yaşadıkları anı şu sözlerle anlattı: "Birden ses geldi, gittik baktık ki ahır yıkılmış. İçinde hayvanlarımız vardı, hepsi altında kalmış. Komşulara haber verdik, hep birlikte sağ kalanları çıkarmaya çalıştık. İki tanesi ölü çıkarıldı, iki tanesinin ayağı kırık. Bir tanesi de hala içeride."

Köyde benzer yapılar için de risk oluşabileceği belirtilirken, yetkililerden inceleme yapılması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Sağanak Yağış Ahırı Çöktürdü - Son Dakika

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