Öte yandan Kars'ta geçen yıl yapılan ve deformasyona uğrayan yollar başta olmak üzere kent merkezinde enerji nakil hatlarının yer altına alınması projesi bağlamında bulunan bölgeler belediye ekiplerince Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) yol yapım, kilit parke yol, kaldırım ile bazalt kaldırım çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmaların kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kars'ta şehiriçi yollarda sıcak asfalt atılıyor - Son Dakika

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