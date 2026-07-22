Kars'ta Silajlık Mısır Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Kars'ta Silajlık Mısır Üretimi Artıyor

Kars\'ta Silajlık Mısır Üretimi Artıyor
22.07.2026 09:12
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Kars'ta silajlık mısır ekim alanları genişliyor, üreticilerin maliyetleri azalıyor, verim artıyor.

Kars'ta hayvancılığın sürdürülebilirliğini artırmak ve üreticilerin yem maliyetlerini azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, il genelinde ekim alanları her geçen yıl artan silajlık mısır tarlalarında incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde silajlık mısırın gelişim durumu, bitki sağlığı, verim potansiyeli ve hasat dönemine ilişkin beklentiler yerinde değerlendirildi. Üreticilerin görüş ve taleplerini dinleyen İl Müdürü Aydın, teknik personelden de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Kış aylarında hayvancılığın en stratejik yem kaynağı"

Kars'ın uzun, sert ve karasal iklim şartlarında geçen kış mevsimi, hayvancılık sektöründe kaliteli kaba yem ihtiyacını daha da önemli hale getiriyor. Uzmanlar tarafından "kışlık güç" olarak nitelendirilen silajlık mısır, sahip olduğu yüksek enerji ve nişasta değeri sayesinde büyükbaş hayvanların dengeli beslenmesine önemli katkı sağlıyor.

Silajlık mısır, özellikle süt ve besi işletmelerinde hayvanların günlük enerji ihtiyacını karşılayarak et ve süt veriminin korunmasına yardımcı olurken, yem rasyonlarının kalitesini de artırıyor. Aynı zamanda dışarıdan yem temin etme ihtiyacını azaltarak işletmelerin üretim maliyetlerini düşürüyor.

"Üreticilerin maliyetleri azalıyor, verim artıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen yayım ve teknik destek çalışmaları sayesinde Kars'ta silajlık mısır ekim alanlarının her yıl daha da genişlediği belirtiliyor. Üreticiler, modern üretim teknikleri ve doğru tarımsal uygulamalarla daha yüksek verim elde ederken, kaliteli kaba yem üretimi sayesinde hayvancılık işletmelerinin ekonomik gücü de artıyor.

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, incelemeleri sırasında üreticilere hasat zamanı, silaj yapım teknikleri ve doğru depolama yöntemleri konusunda da önemli tavsiyelerde bulunarak kaliteli silaj üretiminin hayvancılıkta verimlilik açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sahadaki çalışmalarını sürdürüyor"

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak, üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak ve yem üretiminde dışa bağımlılığı en aza indirmek amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen tarla kontrolleri, üretici ziyaretleri ve bilgilendirme faaliyetleriyle silajlık mısır üretiminin yaygınlaştırılması hedeflenirken, kaliteli kaba yem üretiminin artırılmasıyla Kars'ın hayvancılık potansiyelinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, silajlık mısır üretiminin artmasının hem üreticilerin gelir seviyesine hem de Kars'ın hayvancılık sektörünün rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağını belirterek, tarımsal üretimi destekleyen saha çalışmalarının önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Silajlık Mısır Üretimi Artıyor - Son Dakika

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