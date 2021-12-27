Kars'ta süt destekleri anlatıldı - Son Dakika

Kars'ta, çiğ süt ve süt ürünleri destekleri anlatıldı.

Kars Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, kent genelinde faaliyet gösteren Çiğ Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi işletmecileri ile İl Tarım Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıya Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri (SERKA) Nurullah Karaca ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü (TKDK) Bekir Güre de katıldı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yüzde 50 hibe destekli 'Ekonomik Yatırımlar ve Ekonomik Altyapı Yatırımları', TKDK ve SERKA'nın Çiğ Süt ve Süt Ürünleri faaliyet alanları içerisinde yer alan destekleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda sektörle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS