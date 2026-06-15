Kars'ta Türk Kızılay'ın 158. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Türk Kızılay'ın 158. Yılı Kutlandı

Kars\'ta Türk Kızılay\'ın 158. Yılı Kutlandı
15.06.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Polat, Kızılay heyetini kabul ederek kuruluşun sosyal yardım faaliyetlerini değerlendirdi.

Kars Valisi Ziya Polat, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay Kars İl Merkezi Başkanı Kübra Hüryurt ve beraberindeki gönüllülerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Kızılay'ın Kars genelinde yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri, gönüllülük çalışmaları ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kızılay heyeti, kuruluşun kentte sürdürdüğü çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Vali Polat'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ziya Polat, 158 yıldır ihtiyaç sahiplerine umut olan Türk Kızılay'ın, Türkiye'nin en köklü ve saygın yardım kuruluşlarından biri olduğunu belirtti. Kızılay'ın afetlerden sosyal yardımlara, kan bağışından insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda önemli hizmetler sunduğunu ifade eden Polat, gönüllülük esasına dayalı çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine dikkat çekti.

Vali Polat, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, başta Kars İl Merkezi Başkanı Kübra Hüryurt olmak üzere tüm Kızılay çalışanlarına ve gönüllülerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Polat, Kızılay teşkilatına çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Kızılay Kars İl Merkezi Başkanı Kübra Hüryurt ise kabulünden dolayı Vali Polat'a teşekkür ederek, Kızılay'ın insani yardım misyonunu en iyi şekilde yerine getirmek için gönüllülerle birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Politika, Kızılay, Yaşam, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Türk Kızılay'ın 158. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Mourinho’nun Real Madrid’e ilk transferini yaptı 50 milyon Euro’luk anlaşma Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır’ın odasındaki isimlikler kaldırıldı CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı
Curaçao’dan Almanya’ya karşı Dünya Kupası’nda tarihi gol Curaçao'dan Almanya'ya karşı Dünya Kupası'nda tarihi gol
Fenerbahçe’ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro

17:47
“İran’a 300 milyar dolarlık fon“ iddiasını ABD doğruladı
"İran'a 300 milyar dolarlık fon" iddiasını ABD doğruladı
17:28
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın makam odası olay oldu
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu
17:26
Mauro Icardi, Dursun Özbek’i küplere bindirdi Bakın ne istemiş
Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş
17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 18:01:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Türk Kızılay'ın 158. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.