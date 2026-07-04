Kars'ta Ulaşım Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kars'ta Ulaşım Yatırımları Devam Ediyor

Kars\'ta Ulaşım Yatırımları Devam Ediyor
04.07.2026 17:27
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Kars'ta Esenyayla köyünde 4 km asfalt çalışması tamamlandı, ulaşım konforu artırıldı.

Kars'ta ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kars Valisi Ziya Polat'ın himayelerinde, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleriyle yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında, Akyaka ilçesine bağlı Esenyayla köyünde 4 kilometrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) aşınma tabakası asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tamamlanan çalışmayla birlikte Esenyayla köyüne ulaşım daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale gelirken, bölge halkının yıllardır beklediği önemli bir yatırım daha hayata geçirilmiş oldu. Yetkililer, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ulaşım yatırımlarının planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, tamamlanan asfalt yolun Akyaka ilçesine ve Esenyayla köyü sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan 2026 yılı asfalt çalışma sezonunda şimdiye kadar üç önemli proje başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda Susuz ilçesine bağlı Porsuklu köyünde 2,5 kilometrelik BSK aşınma tabakası asfalt çalışması, Arpaçay ilçesine bağlı Melikköy köyünde 6,1 kilometrelik yeni BSK yol yapımı ve son olarak Akyaka ilçesi Esenyayla köyünde 4 kilometrelik BSK aşınma tabakası asfalt çalışması tamamlanarak hizmete açıldı.

Kars genelinde kırsal ulaşım ağını güçlendirmeyi hedefleyen asfalt yatırımlarının çalışma sezonu boyunca farklı ilçe ve köylerde de devam edeceği öğrenildi. Böylece hem vatandaşların ulaşım konforunun artırılması hem de kırsal kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Ulaşım Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika

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