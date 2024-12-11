Kars'ta Yem Bitkileri Kursu Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Kars'ta Yem Bitkileri Kursu Tamamlandı

Kars\'ta Yem Bitkileri Kursu Tamamlandı

Selim ilçesinde 68 üretici, yem bitkileri kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

11.12.2024 16:11
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Kars'ın Selim ilçesinde "Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği" Kursunu tamamlayan üreticilere sertifikaları verildi.

Kars'ın Selim ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği" kursuna 68 kursiyer katıldı. Kurs başarıyla tamamlayan üreticiler tören düzenlendi.

"Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği" eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın üreticilerin oluşturduğu 68 kursiyerin sertifikaları Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, İlçe Müdürü Erkan Özdemir ve İlçe Halk Eğitim Müdürü Ömer Akbaba tarafından verildi.

Kurs, üreticilerin yem bitkileri üretimi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefledi. Eğitim sürecinde katılımcılar, buğdaygil yem bitkilerinin ekimi, bakımı, hasadı ve depolama süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler edindiler.

Sertifikalarını alan üreticiler, kurs sayesinde tarımsal faaliyetlerine yeni bir bakış açısı kazandıklarını ve öğrendikleri bilgileri sahada uygulamaya başlayacaklarını belirttiler. Katılımcılar ayrıca, bu tür kursların devam etmesi gerektiğini dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler.

Program sonunda çiftçiler ve katılımcılar, yem bitkileri yetiştiriciliği üzerine görüş alışverişinde bulundu ve bu alandaki gelişmeleri takip etme konusunda fikir birliğine varıldı.

Kars'ta tarım ve hayvancılığı desteklemeye yönelik eğitim programlarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Yem Bitkileri Kursu Tamamlandı - Son Dakika

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