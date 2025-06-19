Kars'ta Yılan Paniği: Vatandaşlar Korktu

Kars'ta yılan paniği

KARS - Havaların ısınmasıyla beraber ortaya çıkan yılanlar vatandaşları korkuttu. Şehir merkezinde görülen yaklaşık 1 metrelik yılan belediye ekiplerince yakalanarak DKMP'ye teslim edildi.

Olay Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta vatandaşlar tarafından görülen yılan kısa süreli paniğe neden olurken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yılanı yakaladı. Yılanı muhafaza altına alan ekipler Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü Kars İl Müdürlüğü'nü arayarak yılan yakaladıklarını ve almalarını talep etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen DKMP ekipleri 1 metre boyundaki yılanı aldı. Yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.