Kars'tan Yola Çıkan İlk Hac Kafilesi Telbiye ve Dua İle Uğurlandı - Son Dakika
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Kars'tan Yola Çıkan İlk Hac Kafilesi Telbiye ve Dua İle Uğurlandı

Kars\'tan Yola Çıkan İlk Hac Kafilesi Telbiye ve Dua İle Uğurlandı

Hac farizasını yerine getirmek üzere Kars'tan yola çıkan ilk hac kafilesi, telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Sultan Alparslan Cami Külliyesi'nde yapılan uğurlama törenine yakınları ve vatandaşlar akın etti. Kars Valisi Ziya Polat, hacı adayları için yapılan merasimde dua ederek, hayırlı yolculuklar diledi. Hacı adayları duaların ardından otobüslere binerek Kars'tan ayrıldı.

31.05.2024 15:12
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Hac farizasını yerine getirmek üzere Kars'tan yola çıkan ilk hac kafilesi, telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Sultan Alparslan Cami Külliyesi'nde yolculuk öncesi verilen bilgilerle donanan 60 hacı adayını uğurlamak için yakınları ve vatandaşlar camiye akın etti. Hacı adayları yakınlarıyla bir bir vedalaştı, sevinç gözyaşları döktü ve helalleşti.

Hacı adayları için düzenlenen merasimde gazetecilere açıklama yapan Kars Valisi Ziya Polat, "Ne güzel bir gün, serhat şehrimizin hacılarını mübarek topraklara uğurluyoruz. Rabbim hayırlısıyla gitsinler ve geri dönsünler. Bizlerden ve serhat şehrimizden de efendimize selam iletsinler, rabbim kabul eylesin. Tüm hacılarımızdan İslam alemine dua etmelerini istedik. Allah hacı olmayı hepimize nasip eylesin, yolları açık olsun, Allah kabul etsin" dedi.

Yapılan duaların ardından hacı adayları da otobüsler de yerini, aldı. Hacı adayları sevenlerine el sallayarak Kars'tan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'tan Yola Çıkan İlk Hac Kafilesi Telbiye ve Dua İle Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'tan Yola Çıkan İlk Hac Kafilesi Telbiye ve Dua İle Uğurlandı - Son Dakika
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