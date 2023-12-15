Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, OSB\'de incelemelerde bulundu

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir takım incelemelerde bulundu.
Polat, OSB'de bulunan süt ürünleri üretimi yapan işletmeleri gezdi. Marka, üretim aşamaları, pazarlama ve satış konularında işletme yetkililerinden bilgi aldı.
Özellikle Kaşar Peyniri ve Grevyer Peyniri üretimlerini yakından gören Polat, Coğrafi İşaretli Kaşar Peyniri'nin kent ekonomisine önemli katkı sağladığına da dikkat çekti.
Polat, OSB'de yaptığı incelemelerin ardından kent merkezine döndü. - KARS
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