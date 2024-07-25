Kars Valisi Ziya Polat, ADEM\'de Halı Dokudu

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Kars Valisi Ziya Polat, geldiği ADEM'de halı tezgahına oturdu, kursiyerlerle birlikte halı dokudu.

Vali Ziya Polat, kadınlara ve çocuklara hem sosyal bir ortam sağlamak, hem de açılan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Kursları'nda kursiyerleri ziyaret etti.

Polat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM)'de bir takım incelemelerde bulundu. Polat, bir süre kursiyerlerle sohbet etti, kursiyerlere başarılar diledi.

ADEM hakkında yetkilerden bilgi alan Polat, daha sonra halı tezgahına geçti. Polat, kadın kursiyerle birlikte ilmik ilmik halı dokudu, Polat incelemelerinin ardından ADEM'den ayrıldı. - KARS