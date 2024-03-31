Kars Valisi Ziya Polat, oy kullanmak için sıraya girdi

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Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, oy kullanmak için geldiği okulda vatandaşlarla birlikte sıraya girerek oyunu kullandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokuluna gelen Polat, vatandaşların oy kullanmak için bulunduğu 1052 nolu sandıkta sırasına girerek sıranın kendisine gelmesini bekledi. Sıranın kendisine gelmesinin ardından ise Polat, oyunu kullandı.

Okul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kars genelinde seçimin sakin geçtiğini belirtti.

Polat, "Şuana kadar Kars genelinde Allah'a şükür çok önemli bir olayımız yok. Vatandaşlarımız demokrasi anlayışıyla huzur içerisinde, güven içerisinde oylarını kullanıyorlar. Tabi seçimlerin öncelikle Kars'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 190 binin üzerinde seçmenin bugün oyunu kullanmasını bekliyoruz. Güvenlik güçlerimiz gerekli tedbirlerini aldı. İnşallah saat 16.00 gibi sandıkların sayılmaya başlamasının ardından yasaklar 21.00'de bitiyor. Ama Kars'ta 20.00 gibi mahalli idarelerin seçimlerinin sonucunu alırız " dedi.

Vali Ziya Polat, bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Polat daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS