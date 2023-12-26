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Kars Valisi Ziya Polat, Susuzlu muhtarlarla toplantı yaptı - Son Dakika
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Kars Valisi Ziya Polat, Susuzlu muhtarlarla toplantı yaptı

Kars Valisi Ziya Polat, göreve başladığı günden bu yana sürekli sahada olup muhtarlarla toplantılarını sürdürüyor. Susuz Halk Eğitim Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Vali Polat, 2023 yılında Susuz'a yapılan yatırımlarla ilgili muhtarları bilgilendirdi ve sorunları dinledi. Muhtarların dile getirdiği konuların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Kars Valisi Ziya Polat, Susuzlu muhtarlarla toplantı yaptı
26.12.2023 - 14:19,
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Kars Valisi Ziya Polat, muhtarlarla toplantılarını sürdürüyor. Göreve başladığı günden itibaren sürekli sahada olan Polat, bu kez Susuzlu muhtarlarla buluştu.

Susuz Halk Eğitim Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya başkanlık eden Vali Ziya Polat, 2023 yılında Susuz'a yapılan yatırımlarla ilgili muhtarları bilgilendirdi. Köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarlar tarafından dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Susuz"da düzenlenen muhtarlar toplantısına Vali Ziya Polat, Başkanlı etti. Toplantıya Susuz Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, köy ve mahalle muhtarları katıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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