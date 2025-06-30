Kars Valisi Ziya Polat\'tan Başarılı Öğrenciye Ziyaret

Kars Valisi Ziya Polat, Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finalleri'nde Kulami Kategorisinde Türkiye 2'inci olan öğrenciyi evinde ziyaret etti.

Kars Valisi Ziya Polat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Akyaka'ya geldi. Vali Polat, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş ve Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, ev sahipliğini Kars'ın yaptığı 7. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Finalleri'nde Kulami Kategorisinde Türkiye 2'incisi ve Kars 1'inci olan Akyaka Yatılı Bölge Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Fatmanur Polat'ı ve ailesini evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Fatmanur Polat'ın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, Fatmanur Polat'ı başarılarından dolayı kutladı. Polat ailesiyle bir süre sohbet eden Polat ve beraberindekiler daha sonra Akyaka'dan ayrıldı. - KARS