Kars ve Ardahan'da Arazi İncelemeleri - Son Dakika
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Kars ve Ardahan'da Arazi İncelemeleri

Kars ve Ardahan\'da Arazi İncelemeleri
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DSİ heyeti, tarımsal verimliliği artırmak için Kars ve Ardahan'daki projeleri yerinde inceledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Daire Başkan Yardımcısı Fatma Tüz Zehra Gülsever ve beraberindeki teknik heyet, Kars ve Ardahan'da yürütülen arazi toplulaştırma ve TİGH çalışmalarını yerinde inceledi.

DSİ Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında gerçekleştirilen saha incelemelerine; Daire Başkan Yardımcısı Fatma Tüz Zehra Gülsever, Şube Müdürü Gökhan Can, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Heyet tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, Kars ve Ardahan'da tarımsal üretimin geliştirilmesi, tarım arazilerinin daha verimli kullanılması ve sulama altyapısının etkinliğinin artırılması amacıyla sürdürülen projelerin mevcut durumu değerlendirildi.

"Kars Arpaçay Ovası'nda 22 bin hektarlık çalışma"

Saha programının Kars bölümünde, 22 yerleşim birimini ve yaklaşık 22 bin hektar alanı kapsayan Kars Arpaçay Ovası Sulaması Arazi Toplulaştırma ve TİGH İşi incelendi. Proje kapsamında tarım arazilerinin daha düzenli ve verimli bir yapıya kavuşturulması, tarla içi ulaşımın kolaylaştırılması ve sulama hizmetlerinden daha etkin yararlanılması hedefleniyor. Heyet ayrıca 5 yerleşim birimi ve 3 bin hektar alanda yürütülen Arpaçay Koçköy Barajı ve Sulaması Arazi Toplulaştırma ve TİGH İşi kapsamında devam eden çalışmaları da yerinde değerlendirdi.

"Ardahan Ovası'nda 27 bin hektarlık proje"

İncelemelerin bir diğer durağı ise Ardahan Ovası oldu. Burada 29 yerleşim birimini kapsayan yaklaşık 27 bin hektarlık alandaki Arazi Toplulaştırma ve TİGH çalışmaları ele alındı.

Projelerin uygulama süreçleri, sahadaki mevcut durum ve karşılaşılan teknik hususlar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan heyet, çalışmaların proje hedeflerine uygun şekilde ilerlemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Saha incelemelerinde özellikle uygulama sürecinde karşılaşılan teknik konular, sahada yapılması gereken çalışmalar ve projelerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik hususlar karşılıklı olarak değerlendirildi.

"Teknik değerlendirme yapıldı"

DSİ yetkilileri, devam eden çalışmaların yalnızca arazi düzenlemesi açısından değil, tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi bakımından da önem taşıdığını değerlendirdi.

Saha incelemelerinin ardından DSİ Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkan Yardımcısı Fatma Tüz Zehra Gülsever ve beraberindeki heyet, DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında devam eden arazi toplulaştırma ve TİGH projelerinin genel durumu, uygulama süreçleri ve bundan sonraki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kars ve Ardahan'da yürütülen projeler tamamlandığında, toplam 56 yerleşim biriminde yaklaşık 52 bin hektarlık tarım arazisinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden yararlanması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ardahan, Çevre, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars ve Ardahan'da Arazi İncelemeleri - Son Dakika

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