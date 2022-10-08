Kurum amirlerinin katıldığı toplantıda son olarak Kars Valiliği İl Göç İdaresi tarafından Göç ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - KARS

Susuz Kaymakamlığı'nca düzenlenen toplantıda muhtarların sorun ve şikayetleri masaya yatırıldı. Muhtarların dile getirdiği sorunlar not alınarak ilgili kurumlara sorunların çözümü için bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA

Susuz, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kars yerel haberleri... Susuz'da muhtarlar toplantısı yapıldı - Son Dakika

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