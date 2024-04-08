Karşıyaka Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

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Karşıyaka Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Başkan Yıldız Ünsal'ın yönetiminde gerçekleştirdi. Ünsal, "Attığımız her imzada bir kişinin değil, toplumun genelinin yararını gözeteceğiz. Kamu kaynaklarını onurumuz bilecek, bir kuruşunu bile israf etmeyeceğiz" dedi.

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından mazbatalarını alarak göreve başlayan Meclis üyeleri, dönemin ilk toplantısını Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal'ın yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan oylama sonucunda Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet Atilla Baysak, 2. Başkan Vekili Servet Ebru Gürdemir; Encümen Üyeleri Mehmet Mithat Salepçioğlu, Belma İnam ve Ali Ekber Güneş'ten oluştu.

Meclis açılışında konuşan Ünsal, şunları söyledi:

"Bu güzel şehre 5 yıl boyunca hizmet etmenin onurunu birlikte yaşayacağız. Çok centilmence bir seçim süreci geçirdik. Tüm aday arkadaşlarıma şahsım ve meclis grubum adına teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren aldığımız oy oranına bakmaksızın tüm Karşıyaka'ya hizmet edeceğiz. Bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğimizden ve Karşıyaka'ya en güzel hizmetleri yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Halkın yararına projeler üreteceğiz. Yarınlara daha çağdaş, daha güzel Karşıyaka bırakmak için çalışacağız. Karşıyakalının oylarıyla emanet aldığımız görevi yerine getirirken katılımcı ve şeffaf olacağız. Attığımız her imzada bir kişinin değil toplumun yararını gözeteceğiz. Karşıyaka'yı Avrupa'nın gelişmiş kentlerinden biri haline getireceğiz ve fark yaratacağız. Güzel işlerde kararlarımızın oy birliği ile geçeceğinden eminim."

"GÜCÜMÜZÜ ATAMIZ'DAN ALACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Meclisi olarak yerel yöneticilikte Türkiye'ye çok ciddi mesajlar vereceklerine inandığını belirten Ünsal, "Geçmiş dönemlerde emeği geçen tüm başkanlarımıza teşekkür ediyor, onların bayrağını daha da yükseğe çıkaracağımıza söz veriyorum. Atatürk'ün kenti Karşıyakamız'ın tarihine, doğasına, kültürüne, sanatına ve birikimlerine sahip çıkacağız. Demokrasiyi, şeffaflığı, dürüstlüğü kendimize en büyük ilke edineceğiz. Bunları yaparken gücümüzü Atamız'dan ve annesi Zübeyde Hanım'ın manevi mirasından alacağız. Sorumluluğumuz büyük. Hepinizin sırtında on binlerce vatandaşımızın oyu ve yükümlülüğü var. Allah hiçbirimizi utandırmasın. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.