Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlere spor kursları düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlere spor kursları düzenliyor

Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlere spor kursları düzenliyor

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla 9 farklı branşta düzenlenen kurslardan 2 binden fazla katılımcı yararlanıyor. Sporla iç içe, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, 'Karşıyaka'mızın spor kenti kimliğini yeni nesillerimizle birlikte güçlendireceğiz' dedi.

16.04.2024 12:12  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla 9 farklı branşta düzenlenen kurslardan 2 binden fazla katılımcı yararlanıyor. Sporla iç içe, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'mızın spor kenti kimliğini yeni nesillerimizle birlikte güçlendireceğiz" dedi.

Hem kış hem de yaz dönemlerinde düzenlediği kurslarla çocuk ve gençleri sporla buluşturan Karşıyaka Belediyesi, 2023-2024 sezonuna dopdolu bir programla devam ediyor. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Eylül ayından bu yana sürdürülen kış programı kapsamında; basketbol, jimnastik, yüzme, judo, atletizm, bale, kano, masa tenisi ve okçuluk branşlarında kurslar düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara katılan çocuklar yeteneklerini geliştiriyor.

KURSLARIN GÖZDESİ YÜZME

Spor kursları arasında en çok ilgiyi ise yüzme branşı görüyor. Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme kursuna katılan 6 yaş ve üzeri çocuklar hem spor yapıyor hem de eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor. Karşıyaka Belediyesi'nin kış sezonu kursları haziran ayında tamamlanacak ve ardından yaz spor okulları için kayıtlar alınmaya başlanacak.

"ATATÜRK'ÜN İZİNDEYİZ"

Sporun ve sporcunun daimi destekçisi olacaklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'mız bir spor kenti. Bizim en öncelikli hedeflerimizin başında, kentimizin bu kimliğini güçlendirmek geliyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği önemi kendimize rehber edinerek, başta çocuklarımız olmak üzere tüm kentlilerimizi sporla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Çocuk, İzmir, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlere spor kursları düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:02:03. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlere spor kursları düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement