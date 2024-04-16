Karşıyaka Belediyesi, çocuk ve gençlere spor kursları düzenliyor

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İzmir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla 9 farklı branşta düzenlenen kurslardan 2 binden fazla katılımcı yararlanıyor. Sporla iç içe, sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'mızın spor kenti kimliğini yeni nesillerimizle birlikte güçlendireceğiz" dedi.

Hem kış hem de yaz dönemlerinde düzenlediği kurslarla çocuk ve gençleri sporla buluşturan Karşıyaka Belediyesi, 2023-2024 sezonuna dopdolu bir programla devam ediyor. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Eylül ayından bu yana sürdürülen kış programı kapsamında; basketbol, jimnastik, yüzme, judo, atletizm, bale, kano, masa tenisi ve okçuluk branşlarında kurslar düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslara katılan çocuklar yeteneklerini geliştiriyor.

KURSLARIN GÖZDESİ YÜZME

Spor kursları arasında en çok ilgiyi ise yüzme branşı görüyor. Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yüzme kursuna katılan 6 yaş ve üzeri çocuklar hem spor yapıyor hem de eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor. Karşıyaka Belediyesi'nin kış sezonu kursları haziran ayında tamamlanacak ve ardından yaz spor okulları için kayıtlar alınmaya başlanacak.

"ATATÜRK'ÜN İZİNDEYİZ"

Sporun ve sporcunun daimi destekçisi olacaklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'mız bir spor kenti. Bizim en öncelikli hedeflerimizin başında, kentimizin bu kimliğini güçlendirmek geliyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün spora verdiği önemi kendimize rehber edinerek, başta çocuklarımız olmak üzere tüm kentlilerimizi sporla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.