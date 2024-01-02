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Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde Yeni Yıl Programı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde Yeni Yıl Programı

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesindeki Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, yeni yılda da usta şefler eşliğinde lezzet atölyelerine devam edecek. Yetişkin, çocuk-genç ve anne-çocuk atölyelerinde katılımcılar, lezzetli tarifler öğrenip becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Merkez, Türkiye'de tek olan bir yerel yönetim tarafından kurulan ilk ve tek tesistir.

Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi\'nde Yeni Yıl Programı
02.01.2024 - 11:32,
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Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesindeki Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, usta şefler eşliğindeki lezzet atölyelerini yeni yılda da dopdolu bir programla sürdürecek. Yetişkin, çocuk-genç ve anne-çocuk atölyelerinde uygulamalı eğitim alacak olan katılımcılar, birbirinden lezzetli tarifler öğrenip becerilerini geliştirme şansı bulacak. Belediye Başkanı Cemil Tugay "Yerel yönetimler düzeyinde Türkiye'de tek olan merkezimize ve atölyelerimize, mutfağa ilgi duyan herkesi bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl Kent. A.Ş. bünyesinde hizmete açılan ve Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün eğitim danışmanlığında faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nde (MSM) gerçekleştirilen atölyeler yoğun ilgi görüyor. Ekmekten çikolata yapımına kadar değişik alanlarda düzenlenen üç saatlik kısa atölyelerde, usta şefler tarafından uygulamalı eğitimler veriliyor. Kendi elleriyle hazırlayıp pişirdikleri yiyecekleri tatmanın keyfini yaşayan katılımcılar, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanına sahip oluyor.

YETİŞKİN ATÖLYELERİ

Gösterilen ilgi ve talep doğrultusunda her ay için dolu dolu programlar hazırlayan Cordelion MSM, 2024'ün Ocak ayında toplam 22 atölye çalışması gerçekleştirecek. 17 yaş ve üzeri yetişkinler için dünya mutfaklarına da uzanan program kapsamında; "Şef Özge Köse ile Artizan Ekmek & Fırıncılık", "Şef Adnan Öztürk ile Uzakdoğu Mutfağı", "Şef Ege Çakıroğlu ile Etler ve Pişirme Teknikleri", "Sağlıklı Ekmekler", "Meksika Rüyası", "Tiramisu", "Cheesecake", "Pizza" ve "Hamburger" atölyeleri yapılacak.

ÇOCUK VE GENÇLER

Çocuk ve gençlere yönelik program kapsamında 5-12 yaş için "Minik Şefler Kurabiye", "Mini Hamburger", "Mutlu Pizzalar", "Bom Bom Çikolata" atölyeleri gerçekleşecek. 12-17 yaş için de "Genç Hamburger", "Genç Meksikalı Taco Atölyesi" ve "Şef Adnan Öztürk ile Genç Sushi" atölyeleri düzenlenecek. Ayrıca 14-17 yaş arası katılımcılar "Genç Barista" atölyesinde kahve yapımı ve sunum tekniklerini öğrenme şansı bulacak.

ANNE VE ÇOCUKLAR MUTFAKTA

Anne ve çocukların birlikte katılımını amaçlayan atölyelerde ise "Şef Adnan Öztürk ile Sushi", "Şef Ezgi Canbaz ile Cupcake Tasarım", "Pizza", "Makarna" ve "Çikolata" yapımına dair bilgiler paylaşılacak. Ahmet Taner Kışlalı Parkı Gondol Kafe yanında bulunan merkezde sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilen atölyelere katılmak isteyenler 0232 337 26 44 veya 0552 037 00 47 numaralı telefonlardan ayrıntılı bilgi alabilecek ve ön kayıt yaptırabilecek.

BİR YIL DOLU DOLU GEÇTİ

Cordelion MSM'nin gastronomi alanında örnek bir merkez olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Cordelion MSM, kapsamı ve teknolojisi itibarıyla alanında Türkiye'de bir yerel yönetim tarafından kurulan ilk ve tek tesistir. Bir yıl önce hizmete sunduğumuz merkezimizde bugüne kadar usta şeflerin eşliğinde onlarca atölye ve etkinlik gerçekleştirildi, sergiler açıldı. Kısa atölyelerin yanı sıra, 6 hafta süren profesyonel eğitimler düzenlendi. Hem kadim mutfak kültürümüzün gelişimine katkı sunmak hem de gastronomi alanında nitelikli personel yetiştirmek için çalışırken, mutfağa meraklı yurttaşlarımızı da merkezimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz atölyelerimize, yeni beceriler edinmek ve yeteneklerini geliştirmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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