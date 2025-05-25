Karşıyaka Belediyesi\'nde İşçi Maaşları Gecikiyor, Piknik Tepkisi

Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler maaşını alamazken belediyenin piknik organizasyonu düzenlemesi tepkiyle karşılandı.

Karşıyaka Belediyesi, maaşlarını ödeyemediği işçilere aile pikniği düzenledi. Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın maaşlarını gecikmeli ve parça parça alan işçileri ve ailelerini pikniğe götürmesi, sendika tarafından tepkiyle karşılandı. Piknik organizasyonuna ilk tepki ise Disk Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube Yönetim Kurulu ve İşyeri Sendika temsilcilerinden geldi. Sendika, Kent A.Ş'de çalışan işçilerin ise Ocak ayı maaşının yüzde 60'ı, Şubat, Mart ve Nisan ayı maaşlarının tamamı ile TİS farklarının da Mayıs ayının sonuna gelinmesine rağmen henüz ödenmediğini de açıkladı. İşçi maaşları yatırılmamışken belediyenin bugün birlik ve dayanışma piknik organizasyonu düzenlemesine sendika, tepki gösterdi.

"Etkinliklere değil, çalışanların ücretlerine bütçe"

Piknik organizasyonunun yapıldığı Yamanlar Piknik Alanı'nda açıklama yaparak Karşıyaka Belediyesi ve Başkan Behice Yıldız Ünsal'a tepki gösteren DİSK Genel İş 10 No'lu Şube, belediyenin önce çalışanların maaşını vermesi gerektiğini söyledi. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Personellerimiz maaşlarını zamanında alamamaktadır. Belediye, ekonomik dar boğazda olduğunu söyleyerek çalışanların hak etiklerini ödeyememiştir. Aylık ücretle çalışanlar için hayati önem taşıyan ücret ödemeleri yapılamamışken, çalışanların ve ailelerin geçim sıkıntıları devam ederken, piknik dayanışması adı altında düzenlenen bu organizasyon gerçeklikten kopuk, emekçilerin sorunlarına kulak tıkayan bir anlayışın göstergesidir. Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal etkinliklere değil çalışanlara ücretlerini hak ettiklerini ödemeye davet ediyoruz." - İZMİR