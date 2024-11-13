Karşıyaka Belediyesi'nden İşçilere Yüzde 41 Zam

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Personel A.Ş. bünyesindeki çalışanlar için Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 8 Nolu Şube ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile personel ücretlerinde ortalama yüzde 41 artış sağlanırken, yan haklarda yüzde 105'e varan oranlarda iyileştirme yapıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Emek ve alın teri bizim için kutsaldır. Tüm ekonomik zorluklara rağmen, emekçilerimize mümkün olan en iyi şartları sunduk. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi adına yetkili Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile DİSK Genel İş İzmir 8 Nolu Şube, Personel A.Ş. bünyesindeki bin 210 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonuçlandırdı. İki yılı kapsayan sözleşme, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika şube yönetimi tarafından imzalandı. Buna göre, tüm yevmiyelere yüzde 41 oranında zam yapıldı. Yemek ve aile yardımı yüzde 105, gıda ücreti yüzde 71,5 ve yakacak yardımı yüzde 66 arttırıldı. Ayrıca 6 ayda bir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak resmi enflasyon oranının zam olarak ücretlere yansıtılması kararlaştırıldı.

"Her birinin hizmet yolunda harcadığı alın teri, bizim için çok değerli"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Belediyemizin tüm emekçileri, kentimize ve halkımıza karşı sorumluluk taşıyor, hizmetlerimizin sağlıklı şekilde yürümesine katkı sağlıyor. Her birinin hizmet yolunda harcadığı alın teri, bizim için çok değerli. Bu anlayışla, içerisinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen, mesai arkadaşlarımıza mümkün olan en iyi şartları sunabilmek için tüm imkanlarımızı zorladık. Emeğin kutsallığına olan inancımızla, örnek bir sözleşmeye imza attık. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm emekçilerimizle birlikte, Karşıyakamıza büyük bir özveri ve gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.