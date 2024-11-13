Karşıyaka Belediyesi'nden İşçilere Yüzde 41 Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karşıyaka Belediyesi'nden İşçilere Yüzde 41 Zam

Karşıyaka Belediyesi, Personel A.Ş. bünyesindeki çalışanlarla DİSK Genel İş ile toplu iş sözleşmesi imzalayarak, personel ücretlerine ortalama yüzde 41 artış sağladı. Ayrıca yan haklarda da önemli iyileştirmeler yapıldı.

13.11.2024 12:00  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Personel A.Ş. bünyesindeki çalışanlar için Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş 8 Nolu Şube ile Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile personel ücretlerinde ortalama yüzde 41 artış sağlanırken, yan haklarda yüzde 105'e varan oranlarda iyileştirme yapıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Emek ve alın teri bizim için kutsaldır. Tüm ekonomik zorluklara rağmen, emekçilerimize mümkün olan en iyi şartları sunduk. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi adına yetkili Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile DİSK Genel İş İzmir 8 Nolu Şube, Personel A.Ş. bünyesindeki bin 210 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini anlaşmayla sonuçlandırdı. İki yılı kapsayan sözleşme, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika şube yönetimi tarafından imzalandı. Buna göre, tüm yevmiyelere yüzde 41 oranında zam yapıldı. Yemek ve aile yardımı yüzde 105, gıda ücreti yüzde 71,5 ve yakacak yardımı yüzde 66 arttırıldı. Ayrıca 6 ayda bir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak resmi enflasyon oranının zam olarak ücretlere yansıtılması kararlaştırıldı.

"Her birinin hizmet yolunda harcadığı alın teri, bizim için çok değerli"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Belediyemizin tüm emekçileri, kentimize ve halkımıza karşı sorumluluk taşıyor, hizmetlerimizin sağlıklı şekilde yürümesine katkı sağlıyor. Her birinin hizmet yolunda harcadığı alın teri, bizim için çok değerli. Bu anlayışla, içerisinde bulunduğumuz ekonomik zorluklara rağmen, mesai arkadaşlarımıza mümkün olan en iyi şartları sunabilmek için tüm imkanlarımızı zorladık. Emeğin kutsallığına olan inancımızla, örnek bir sözleşmeye imza attık. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm emekçilerimizle birlikte, Karşıyakamıza büyük bir özveri ve gayretle hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Politika, Ekonomi, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi'nden İşçilere Yüzde 41 Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi'nden İşçilere Yüzde 41 Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.