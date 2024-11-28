Karşıyaka\'da Eğitime Destek Projesi Büyüyor

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın Filizleri" projesi kapsamında bu yıl 9 üniversite öğrencisine karşılıksız burs desteği sağlayan Nar Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Siteye bağışçı plaketi asan ve destekleri için teşekkür eden Başkan Ünsal, "Aydınlık bir gelecek için eğitime verilen her destek çok kıymetli. Böyle güzel örneklerin çoğalmasını diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin öncülüğünde, hayırsever yurttaşlar tarafından üniversite öğrencilerine karşılıksız burs sağlanan "Karşıyaka'nın Filizleri" projesi büyümeye devam ediyor. Apartmanlardan taksi duraklarına kadar toplumun pek çok kesiminden destek gören projeye, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Nar Evleri Sitesi de katkı sağlıyor. 10 yıldır aralıksız öğrenci okutan site, bu dönemde de 9 öğrenciye karşılıksız burs veriyor. Site sakinleri her ay aralarında topladıkları bağış bedellerini, direkt olarak eşleştikleri öğrencilerin hesaplarına yatırıyor.

"Karşıyaka'nın Filizleri'ni büyütüyor, eğitime destek olmaya devam ediyoruz"

Bağışçı plaketini takdim etmek üzere siteyi ziyaret eden ve vatandaşlara sergiledikleri örnek dayanışma için teşekkür eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bizi biz yapan dayanışma ruhumuz ve imece kültürümüzle Karşıyaka'nın Filizleri'ni büyütüyor, eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Bu projeye sağlanan her bir katkı, günümüzün zorlu ekonomik şartlarında eğitim yaşamlarını sürdürmeye çalışan gençlerimiz ve dolayısıyla da geleceğimiz için çok kıymetli. 10 yaşındaki projeye en başından beri hiç aksatmadan destek veren Nar Evleri Sitesi de bugüne kadar 12 öğrenciyi mezun etmiş, halihazırda da 9 gencimizi okutuyor. Toplumsal dayanışma adına çok güzel ve anlamlı bir örnek sergileyen site sakinlerini kutluyor, destekleri için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Aylık burs desteği

'Karşıyaka'nın Filizleri' projesinin bağışçıları ile birlikte 10 yılda binlerce gencin üniversite yaşamına katkı sağlayan Karşıyaka Belediyesi, bu akademik yılda da çok sayıda öğrenciye destek veriyor. Ailesi ile kendisinin ikamet adresleri Karşıyaka'da bulunan ve projeden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın giriş katındaki burs ofisine başvuruda bulunabiliyor. Ardından görevliler tarafından, başvuru sahibi öğrenci ve ailesinin ekonomik durumuna ilişkin araştırma yapılıyor. Değerlendirmeler sonucunda öğrenci, burs almaya uygun bulunursa projeye dahil ediliyor. Bu kapsamda öğrencilere, eşleştikleri hayırseverler tarafından, akademik yıl başlangıcından sonuna kadar ayda 1000'er TL burs ödemesi yapılıyor.