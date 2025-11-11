Karşıyaka'da Pazaryeri Vandalizmi Üzerine Başkan Ünsal'dan Açıklama - Son Dakika
Karşıyaka'da Pazaryeri Vandalizmi Üzerine Başkan Ünsal'dan Açıklama

11.11.2025 18:56
Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bostanlı Pazaryeri'nde elektrik tesisatı tadilatı gerekçesiyle açılmayacağını duyurmuş, ancak bazı esnafların bariyerleri kaldırarak vandalizm yaptığını ifade etmiştir. Başkan, güvenlik nedeniyle vatandaşların pazara gitmemesini istemiştir.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, elektrik tesisatı tadilat çalışmaları nedeniyle bu hafta açılmayacağı duyurulan Bostanlı Pazaryeri'nde, bazı esnaf tarafından bariyerlerin kaldırılması, kapıların zorlanması ve tel örgülerin sökülmesi üzerine tepki göstererek, "Bu yapılanın adı vandalizmdir. Elektrik tesisatında ciddi risk var; vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan bu hafta pazara resmi olarak açılmayan pazara gitmemelerini önemle rica ediyorum" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, elektrik tesisatı tadilat çalışmaları nedeniyle bu hafta açılmayacağı duyurulan Bostanlı Pazaryeri'nde yaşanan gelişmeler üzerine kamuoyuna açıklamada bulundu.

Başkan Yıldız Ünsal'ın açıklaması şu şekilde:

"Karşıyaka Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen hizmet anlayışımız doğrultusunda, Bostanlı Pazaryeri'nde GDZ Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan teknik tespitler sonucunda acil nitelik taşıyan elektrik tesisatı tadilat çalışmalarını başlattığımızı duyurmuş; pazar yerinin 10-14 Kasım tarihleri arasında kapalı olacağını açıklamıştık. Hem esnafımız hem de alışverişe gelen vatandaşlarımız açısından hayati önem taşıyan bu çağrımız, başta Pazarcılar Odası olmak üzere tüm ilgili kurumlara bildirilmiş, ayrıca belediyemizin tüm iletişim kanallarından da kamuoyuna duyurulmuştur.

Ancak buna rağmen, halkın güvenliğini hiçe sayan bir grup esnaf, kamuya ait beton bariyerleri usulsüz biçimde kaldırmış, pazarın ana giriş kapısındaki demir kapıları kırmış, çevreleyen tel örgüleri sökerek, belediye arabalarına hasar vererek kamu malına zarar vermiştir. Bu çağda, bu yapılan davranış açıkça işgal ve vandalizm niteliğindedir. Bu eylem, yalnızca kamu hizmetinin engellenmesi değil, aynı zamanda kamu malına zarar verilmesi anlamına gelmektedir. Mevcut riskler nedeniyle vatandaşlarımızdan yarın (12 Kasım 2025 Çarşamba) Bostanlı Pazaryeri'ne gitmemelerini önemle rica ediyoruz. Belediyemiz, gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmış olup kamu düzenini bozan ve kamu malına zarar veren kişiler hakkında yasal süreç titizlikle yürütülecektir. Pazaryerindeki tespit ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından konu ile ilgili resmi duyuru yeniden yapılacak ve pazarımızın güvenli biçimde hizmete açılacağı tarih kamuoyuyla paylaşılacaktır. Karşıyaka halkının sağduyusuna güveniyor; kamu hizmetlerinin güvenli, düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için desteklerini bekliyoruz."

