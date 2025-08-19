Karşıyaka\'da Yükümlülerden Okullara Temizlik Desteği

Karşıyaka'da denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde 13 okulda temizlik ve bakım çalışması yaptı. Çalışmalar hem öğrencilerin hijyenik sınıflarda eğitim görmesini hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor.

Adalet Bakanlığı Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün denetim ve takibi altında bulunan yükümlüler tarafından, 'Kamu Yararına Ücretsiz Çalışma Yükümlülüğü' kapsamında 2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazırlık amacıyla Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı toplam 13 okulda temizlik, boya ve bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Yükümlülerin yeniden suç işlemelerini önlemek, toplumsal bağlarını güçlendirmek, kurallara uyumlu ve sorumlu bireyler olmalarını sağlamak hedefiyle yürütülen çalışmaların tanıtımı amacıyla 19 Ağustos 2025 günü Karşıyaka İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Hüseyin Daşdemir, Karşıyaka İlçe Jandarma Komutan Vekili Cesur Yiğit, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç ve okul müdürü Turgut Bilici katıldı. Katılımcılar okullarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Hükümlüler topluma kazandırılıyor

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Halil Sezgin, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yükümlülerin topluma kazandırılması adına birçok etkinlik yürütüldüğünü belirtti. Başsavcı Sezgin, "Bunlardan bir tanesi de yükümlülerimizin okulların tatil olduğu dönemlerde okulların boya badanası, temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi ve genel anlamda okulların eğitim dönemine hazırlanmasıdır" dedi. Başsavcı Sezgin, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde toplam 200 yükümlü bulunduğunu ve bunlardan 50'sinin Karşıyaka'daki çeşitli kamu kurumlarında, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve belediyenin farklı birimlerinde kamu hizmeti kapsamında görev aldığını ifade etti. Şu anda 15 yükümlünün okullarda temizlik ve boya badana faaliyetlerini yürüttüğünü ve okulları eğitim dönemine hazırladığını vurguladı.

Kamu yararına çalışma ile motivasyon artıyor

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki yükümlülerin iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kaykaç, "Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimizin görev alanlarından bir tanesi de kamu yararına çalışma yükümlülükleridir. Kamu kurumlarında kamu yararına çalışan yükümlülerimiz, yaz tatiliyle birlikte okullara yönlendirildi" dedi. Kaykaç, bu kapsamda 50 yükümlünün Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Yükümlülerin motivasyonunun, okullarda çalışırken çok farklı olduğunu belirten Kaykaç, "Çocuklarımızın, kardeşlerimizin eğitim-öğretim yılına daha temiz, hijyenik şartlarda başlaması için okulların temizliği çok önemli" ifadelerini kullandı.

Gönüllü katkılar da dikkat çekiyor

Kaykaç, yükümlülerin kamu yararına çalışmasının yanı sıra, yükümlülükleri sona ermiş bazı vatandaşların gönüllü olarak okullardaki temizlik ve çalışmalara destek verdiğini aktardı. "Bu kapsamda gönüllü olarak gelip okullarda çalışan yükümlülerimiz de var. Kamu yararına çalışma, yükümlülerin daha bilinçli bireyler olmasına katkı sağlıyor" dedi. Yükümlüler, daha önce kamu alanlarının hijyeni konusunda yeterli dikkat göstermediklerini ancak çalıştıktan sonra bu alanları kullanırken daha özenli davrandıklarını belirtiyor. Kaykaç, bu çalışmaların hem yükümlülerin topluma tekrar kazandırılmasında hem de kamu kurumlarının özellikle okulların hizmet alması açısından çok önemli olduğunu vurguladı. - İZMİR