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Karşıyaka Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi coşkuyla açıldı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında tamamladığı Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri'ne bir yenisini daha ekledi. Karşıyaka Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete sunuldu. Merkezin, çalışan annelere ile ekonomik zorluk çeken ailelere destek olması amaçlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimine katkı sağlamak, çalışan anneler ile ekonomik durumu kısıtlı aileleri desteklemek amacıyla başlattığı Güneşli Günler Gelişim Merkezleri projesine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, Karşıyaka Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, DESKİ Müdürü Egemen Emre Beşli,, ilçe belediye başkanları CHP Denizli il ve ilçe yönetimleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karşıyaka Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları ve Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümüne ithafen, kadınların daha özgürleşebilmesi için bu tarz projelerin çok önemli olduğunu belirtti.

"Kadınlarımızın sosyal hayatın içerisinde olmasını sağlayacak bir proje gerçekleştirdik"

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünde, kadınlarımızın özgürleşebilmesini sağlayacak, kadınlarımızın dört duvarın arasında değil, çocuklarına bakmak zorunda olan bireyler değil, iş hayatında, sosyal hayatın içerisinde olmasını sağlayacak Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi hizmetini başlattık. Sosyal hayata katılmak isteyen kadınlarımızın, iş hayatına katılacak olup da ekonomik şartları nedeniyle çocuklarına bakmak zorunda olan kadınlarımızın artık elinden tutma borcumuzu, bugün bir nebze olsun ödemenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Başkan Çavuşoğlu miniklerle bir araya geldi

Başkan Çavuşoğlu, göreve başladıkları günden bu yana hayata geçirdikleri sosyal belediyecilik projelerini tek tek anlattı. Konuşmanın ardından Karşıyaka Güneşli Günler Çocuk Merkezi'nin açılış kurdelesi dualarla kesildi. Daha sonra Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim gören minikler ile bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, çocukların oyunlarına eşlik etti.