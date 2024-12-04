Karslıoğlu: Kentsel Dönüşüm Asayiş İçin Şart

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DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, girilmeyen sokak ve caddelerin gençlerin hayata bakış açılarını olumsuz yönde etkilediğini söyleyerek, "Kentsel dönüşüm asayiş için olmazsa olmazdır" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bursa Valiliği'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Teşkilatı ile DAİMFED arasındaki ortak çalışmalar konuşuldu.

"Kentsel dönüşüm asayiş için olmazsa olmazdır "

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'a yeni görevinde başarılar dileyen DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Valimizin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanması, biz sektör temsilcilerini ziyadesiyle memnun etmiştir. Çünkü valiler tecrübesinde edindiğimiz bütün ortak projelerimizde, birebir valilerimizin yapım aşamasındaki inşaatları denetlediği malumunuz. Keza tecrübelerimizi, emniyetimizin inşaat kanadında da büyük beklentilerimiz var. Tabii kentsel dönüşüm önceliğimiz. Kentsel dönüşümünde ziyadesiyle emniyeti ilgilendirdiği bir ortak kanıdır. Çünkü sağlam ve güzel yapılaşma asayişi de düzgün hale getirecektir. Çarpık kentleşmede asayişin de sorun teşkil ettiği çevre ülkelerde bir fiil gözlenmektedir. Girilmeyen sokak ve caddeler, gençlerin hayata bakış açıları olumsuz yönde etkilenmekte. Kentsel dönüşüm asayiş için olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.

"DAİMFED yakından takip ettiğim bir federasyon"

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise ziyarette yaptığı konuşmada, " Adana'da görev yaptığım müddetçe sivil toplum kuruluşlarına verdiğim önemi herkes bilmektedir. DAİMFED'te yakından takip ettiğim bir federasyon. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini, DAİMFED'e bağlı tüm il müteahhit birlik başkanlarını, yurtdışı temsilciliklerini ve şubelerini başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Önümüzdeki günlerde daha güzel ve başarılı işler yapacaklarına inancım tamdır. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu nezdinde, tüm sektör temsilcilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu'na ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADANA