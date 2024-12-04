Karslıoğlu: Kentsel Dönüşüm Asayiş İçin Şart - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karslıoğlu: Kentsel Dönüşüm Asayiş İçin Şart

Karslıoğlu: Kentsel Dönüşüm Asayiş İçin Şart

DAİMFED Başkanı Karslıoğlu, kentsel dönüşümün asayiş için önemli olduğunu vurguladı.

04.12.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, girilmeyen sokak ve caddelerin gençlerin hayata bakış açılarını olumsuz yönde etkilediğini söyleyerek, "Kentsel dönüşüm asayiş için olmazsa olmazdır" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bursa Valiliği'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Teşkilatı ile DAİMFED arasındaki ortak çalışmalar konuşuldu.

"Kentsel dönüşüm asayiş için olmazsa olmazdır "

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'a yeni görevinde başarılar dileyen DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Valimizin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanması, biz sektör temsilcilerini ziyadesiyle memnun etmiştir. Çünkü valiler tecrübesinde edindiğimiz bütün ortak projelerimizde, birebir valilerimizin yapım aşamasındaki inşaatları denetlediği malumunuz. Keza tecrübelerimizi, emniyetimizin inşaat kanadında da büyük beklentilerimiz var. Tabii kentsel dönüşüm önceliğimiz. Kentsel dönüşümünde ziyadesiyle emniyeti ilgilendirdiği bir ortak kanıdır. Çünkü sağlam ve güzel yapılaşma asayişi de düzgün hale getirecektir. Çarpık kentleşmede asayişin de sorun teşkil ettiği çevre ülkelerde bir fiil gözlenmektedir. Girilmeyen sokak ve caddeler, gençlerin hayata bakış açıları olumsuz yönde etkilenmekte. Kentsel dönüşüm asayiş için olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.

"DAİMFED yakından takip ettiğim bir federasyon"

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise ziyarette yaptığı konuşmada, " Adana'da görev yaptığım müddetçe sivil toplum kuruluşlarına verdiğim önemi herkes bilmektedir. DAİMFED'te yakından takip ettiğim bir federasyon. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini, DAİMFED'e bağlı tüm il müteahhit birlik başkanlarını, yurtdışı temsilciliklerini ve şubelerini başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum. Önümüzdeki günlerde daha güzel ve başarılı işler yapacaklarına inancım tamdır. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu nezdinde, tüm sektör temsilcilerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu'na ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Mustafa Karslıoğlu, Mahmut Demirtaş, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Asayiş, Yerel, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karslıoğlu: Kentsel Dönüşüm Asayiş İçin Şart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’nin konuşmasını yırtan Özgür Özel’e MHP’den sert tepki Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
10:38 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
15:42 Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine gidiyor Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
15:38 Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı
15:33 Suriye’de muhalifler PKK afişlerini parçaladı Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
15:24 Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
15:08 Müge Anlı’da televizyonculuk tarihine geçecek olay Kayıp çocuk otururken bulundu Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu
15:01 Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 11:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: Karslıoğlu: Kentsel Dönüşüm Asayiş İçin Şart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.