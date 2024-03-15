Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tıp Bayramı\'nda sağlık çalışanlarını ziyaret etti

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kartal Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

İlk olarak eşi Sibel Doğan Yüksel ve oğlu Eymen Ali ile Kartal Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Yüksel, burada aile hekimleri, sağlık merkezinin doktorları ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi. "Ailecek teşekküre geldik" diyen Başkan Yüksel, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kartal Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinin ardından Kartal Belediyesi'ne bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne geçen Kartal Belediye Başkanı Yüksel, burada da Sağlık İşleri Müdürü Sevin Köker, müdürlüğün doktor ve sağlık personeli ile buluştu. Başkan Yüksel, buradaki konuşmasında şunları söyledi:

"Pandemi ile birlikte sağlığın ne kadar önemli olduğunu anladık, önce sağlık diliyoruz, dua ediyoruz, ama sağlığımızı koruyabilmek için de çaba göstermemiz lazım. Bunu yaparken de doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza saygıyı eksik etmememiz lazım. Her birinize özellikle hem pandemi sürecinde hem de devam eden süreçte verdiğiniz üstün emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm camianın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan heyet de ilçedeki kamu ve özel sağlık merkezlerini ziyaret ederek, hekimlerin ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hastanelerde başhekim, başhekim yardımcıları, doktorlar ve diğer sağlık personeline Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in kutlama mesajını ileten Kartal Belediyesi heyeti, ardından sağlık çalışanlarına hediyelerini takdim etti.