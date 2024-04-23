Kartal Belediye Başkanı Yüksel, çöken balkonun bulunduğu bölgeyi ziyaret etti

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(İSTANBUL) - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'nde ani çökme sonucu yıkılan balkonun bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Başkan Yüksel, bölgede incelemeler yaparak, çalışmaları kontrol etti.

Kartal'ın Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon, geçen günlerde aniden çöktü. Balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk düşerek yaralandı. Kartal Belediyesi Afet İşleri, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri kısa süre içinde olay yerine intikal etti. Yaralı Ayşe Bulduk en yakın hastaneye kaldırıldı, belediye ekipleri olay yerinde incelemelerini ve çalışmalarını sürdürdü.

Başkan Yüksel de çökmenin olduğu bina ve bölgeyi sabah erken saatlerde ziyaret etti. Bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Yüksel, belediyenin teknik ekibiyle yapılan çalışmaları kontrol etti, bilgi aldı.

Yüksel, yaşanan olay nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu aktararak, yaralanan Ayşe Bulduk'un tedavisiyle yakından ilgilendiklerini belirtti. Yüksel, teknik ekibin, çöken balkonun bulunduğu binayla alakalı en kısa zamanda çalışma başlatacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz gün yaşadığımız talihsiz olay hepimizi derinden üzdü. 63 yaşındaki teyzemiz, Ayşe Bulduk'a ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ayşe teyzemizin sağlık durumuyla yakından ilgilenmeye devam ediyoruz. Ayrıca teknik ekipten arkadaşlarımızla beraber, çöken balkonun bina durumuyla alakalı en yakın zamanda çalışmalarımıza başlayacağız. Bir kez daha Ayşe Bulduk'a ve tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."