Kartal Belediye Meclisi 2024-2029 dönemine başladı

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Kartal Belediye Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk oturumunu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yönetiminde yaptı. Başkan Yüksel, "Hem Kartal'da, hem İstanbul'da, hem Türkiye'de aldığımız büyük bir sorumluluk ile bu teveccühe, bu ilgiye, bu desteğe layık olmak için daha fazla çalışacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yenilenen Kartal Belediye Meclisi'nde yeni dönem başladı. Kartal Belediye Başkanlığı Meclis Salonu'nda yapılan toplantının başında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Başkan Yüksel, yeni dönemde rehavete kapılmadan daha çok çalışacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"REHAVET YOK, AKSİNE DAHA FAZLA SORUMLULUKLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"9. dönemin ilk Belediye Meclis Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yeni dönem hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımı şimdiden kutluyorum ve tebrik ediyorum. Hep birlikte inşallah Kartal'ımıza iyi işler ve iyi hizmetler yapacağımız yeni dönemimiz tekrar hayırlı uğurlu olsun. Her birinizin katkısı çok kıymetli olacak. İlçemizde sağduyu ve sükünet içerisinde bir yerel yönetim seçim sürecini yaşadık. Dolayısıyla bu seçim sürecinde en alttan en üst düzey göreve kadar bütün çalışma arkadaşlarımıza, çok kıymetli kamu görevlilerine, siyasi parti görevlilerine teşekkür ediyorum. Kartal'daki sükünet ve huzur çok kıymetliydi. Bunu sağlamak için de sağduyu gerekiyordu. Bu sağduyuyu hepimiz sağlamış olduk. Bu anlamda bunu çok önemsiyorum. Biz de bu sağduyu sonucunda, komşularımızın takdiri ve teveccühü ile bir 5 yıl daha görevlendirildik. Bunun vermiş olduğu büyük sorumluluk ile hem Kartal'da, hem İstanbul'da, hem Türkiye'de bu teveccühe, bu ilgiye, bu desteğe layık olmak için daha fazla çalışacağız. Dolayısıyla bir rehavet yok, aksine daha fazla sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz.

"ÇALIŞMALARIMIZI YENİ DÖNEMDE HIZLANDIRACAĞIZ"

Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte yaptığımız hizmetleri yeni dönemde büyüterek, iyileştirerek, eksik kalan işlerimizi tamamlayıp, daha iyilerini yapma gayretimizi hayata geçirmeye çalışacağız. Şu an Ramazan ayı içerisindeyiz. Bu süreçte, mahallelerdeki buluşmalarımızla gerek devlet hastanemizin bahçesinde gerek iftar ve sahur noktalarımızda hizmet etmeye devam ediyoruz. Herkesin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum. Tüm dünyaya sağlık huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Geçtiğimiz dönemden devam eden çalışmalarımızı yeni dönemde hızlandıracak ve tesislerimizi hayata geçirerek hizmet kalitemizi artırmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları değerli Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımız ile beraber yapacağız."

Yüksel'in açılış konuşmasının ardından Meclis Komisyon üyeleri, Meclis Başkanvekilleri, Katip ve Encümen üyelerinin seçimi yapıldı.