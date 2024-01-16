 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal Belediyesi, Alpay İsmail Özkan'ın 'İstismar' Resim Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal Belediyesi, Alpay İsmail Özkan'ın 'İstismar' Resim Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

Kartal Belediyesi, 15-21 Ocak tarihleri arasında ressam Alpay İsmail Özkan'ın 'İstismar' isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide sanatçının soyut, sürrealist ve fantastik eserleri yer alıyor. Sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında sanatseverleri bekliyor.

Kartal Belediyesi, Alpay İsmail Özkan\'ın \'İstismar\' Resim Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor
16.01.2024 - 10:14,
Abone Ol

Kartal Belediyesi, 2024'e de kültür sanat etkinlikleri ile dolu bir takvimle başladı. Bu kapsamda 15-21 Ocak günleri arasında ressam Alpay İsmail Özkan'ın "İstismar" isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Belediyenin fuaye alanında kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide, sanatçının soyut, sürrealist ve fantastik eserleri yer alıyor.

Alpay İsmail Özkan'ın hazırladığı ve sanatçının hayatın her alanında yer alan "İstismar"ı konu edindiği resim sergisi, çok sayıda sanatseverin eşliğinde açıldı.

Farklı birçok konunun tablolara yansıdığı sergide, sanatçı Alpay İsmail Özkan'a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına plaketi, Başkan Yardımcıları; Hüseyin Tozkoparan ve Mustafa Ağdaş takdim etti. Sergi salonunu sanatçı ile birlikte gezen Tozkoparan ve Ağdaş, eserleri inceleyerek, İsmail Özkan'dan bilgi aldı.

Duygu yüklü kompozisyonları ve renk patlamalarıyla oluşturulan eserler, izleyicilere kendine özgü bir hikaye anlatıyor.

15-21 Ocak günleri arasında açık kalacak sergi, Kartal Belediyesi fuaye alanında sanatseverleri bekliyor.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kartal Belediyesi, İsmail Özkan, Tozkoparan, Ressam, Etkinlikler, Belediye, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi, Alpay İsmail Özkan'ın 'İstismar' Resim Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:38:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi, Alpay İsmail Özkan'ın 'İstismar' Resim Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement