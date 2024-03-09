Kartal Belediyesi, Anneleri Unutmadı

Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, çocuğu Kreş Müdürlüğü'ne bağlı çocuk gelişim merkezlerinde eğitim alan anneleri de unutmadı. Kreş Müdürlüğü tarafından Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı'nda anneler onuruna organize edilen programa katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yeni dönemde de 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Kartal' anlayışıyla çalışmalarımıza aralıksız devam etmek gayemiz var" dedi.
Kadınların çalışma hayatında çocuklarını büyütürken zorlanmamaları amacıyla, çocuklarını emanet edebilecekleri çağdaş ve nitelikli 14 kreşle annelere destek olan Kartal Belediyesi, bünyesindeki çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin annelerine yönelik renkli bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi.
Etkinliğe, Başkan Yüksel ve annesi Aynur Yüksel'in yanı sıra Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, birim müdürleri, ilçenin kadın muhtarları, kreş öğretmenleri ve kreşli çocukların anneleri katıldı.
Anneler, Kreş Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gerçekleşen konser, müzik dinletisi, portre çizimi, teatral gösteriler, yarışmalar, balon oyunları ve karaoke şovları gibi aktivitelerle eğlenceli bir zaman geçirdi.
Kadınların yalnız bugün değil, her gün onurlandırılması ve desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Yüksel, şöyle konuştu:
"8 Mart'ı sadece bir gün değil, kadınların her günü olarak görmek gerekiyor. Bulundukları konumlarda başarılı olan, güçlü, Atatürk İlke ve İnkılapları'nı rehber edinmiş kadınlar için açılışını geçtiğimiz günlerde yaptığımız Sabiha Bengütaş Kreşi'mizle birlikte 14 kreşimiz, hem kadınlara hem çocuklara hizmet veriyor. Bunların sayısını yeni dönemde artıracağız. Kadın girişimcilere yönelik desteklerimizle birçok ev kadını, meslek sahibi olarak ekonomik özgürlüğünü kazandı. İlgili müdürlüğümüzle birlikte kadınlara yönelik proje ve çalışmalar üretiyoruz. Yeni dönemde de 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Kartal' anlayışıyla çalışmalarımıza aralıksız devam etmek gayemiz var. Dediğimiz gibi: Kartal'ımız için daha yapacak çok şeyimiz var. Bu vesile ile başta sevgili annem Aynur Yüksel'in ve siz kıymetli annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
Son Dakika › Yerel › Kartal Belediyesi, Anneleri Unutmadı - Son Dakika
Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etti ve işlem yapılmasını istedi. Dilekçede; “40 günlük yayın kayıtları incelenerek, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisinin ekrana getirilme süreleri hesaplanmıştır. 40 günlük yayın karnesi hesaplamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin yalnızca 25 dakika olduğu görülmektedir” denildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?