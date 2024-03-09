Kartal Belediyesi, Anneleri Unutmadı

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Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, çocuğu Kreş Müdürlüğü'ne bağlı çocuk gelişim merkezlerinde eğitim alan anneleri de unutmadı. Kreş Müdürlüğü tarafından Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı'nda anneler onuruna organize edilen programa katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yeni dönemde de 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Kartal' anlayışıyla çalışmalarımıza aralıksız devam etmek gayemiz var" dedi.

Kadınların çalışma hayatında çocuklarını büyütürken zorlanmamaları amacıyla, çocuklarını emanet edebilecekleri çağdaş ve nitelikli 14 kreşle annelere destek olan Kartal Belediyesi, bünyesindeki çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin annelerine yönelik renkli bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Başkan Yüksel ve annesi Aynur Yüksel'in yanı sıra Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, birim müdürleri, ilçenin kadın muhtarları, kreş öğretmenleri ve kreşli çocukların anneleri katıldı.

Anneler, Kreş Müdürlüğü'nün organizasyonu ile gerçekleşen konser, müzik dinletisi, portre çizimi, teatral gösteriler, yarışmalar, balon oyunları ve karaoke şovları gibi aktivitelerle eğlenceli bir zaman geçirdi.

Kadınların yalnız bugün değil, her gün onurlandırılması ve desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Yüksel, şöyle konuştu:

"8 Mart'ı sadece bir gün değil, kadınların her günü olarak görmek gerekiyor. Bulundukları konumlarda başarılı olan, güçlü, Atatürk İlke ve İnkılapları'nı rehber edinmiş kadınlar için açılışını geçtiğimiz günlerde yaptığımız Sabiha Bengütaş Kreşi'mizle birlikte 14 kreşimiz, hem kadınlara hem çocuklara hizmet veriyor. Bunların sayısını yeni dönemde artıracağız. Kadın girişimcilere yönelik desteklerimizle birçok ev kadını, meslek sahibi olarak ekonomik özgürlüğünü kazandı. İlgili müdürlüğümüzle birlikte kadınlara yönelik proje ve çalışmalar üretiyoruz. Yeni dönemde de 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Kartal' anlayışıyla çalışmalarımıza aralıksız devam etmek gayemiz var. Dediğimiz gibi: Kartal'ımız için daha yapacak çok şeyimiz var. Bu vesile ile başta sevgili annem Aynur Yüksel'in ve siz kıymetli annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."