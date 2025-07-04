Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Silivri'de Yangınla Mücadeleye Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Silivri'de Yangınla Mücadeleye Destek Verdi

Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Silivri\'de Yangınla Mücadeleye Destek Verdi
04.07.2025 14:30  Güncelleme: 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, Silivri'de gerçekleşen orman yangınına müdahale eden ekiplerle koordineli çalışarak, yangın hattında aktif görev aldı. Başkan Gökhan Yüksel, afetlere hızlı ve etkili müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, Silivri'de meydana gelen orman yangınına müdahale eden ekiplere destek olmak amacıyla bölgeye sevk edildi. Haberi alır almaz yangının kontrol altına alınmasına katkı sunmak için harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangın hattında aktif görev aldı.

Yangınla mücadeleye 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 1 destek aracı, 15 tonluk su tankeri ve 10 kişilik uzman personel ile katılan Kartal Belediyesi ekipleri; sahada soğutma çalışmaları, yangın hattına su takviyesi ve alan güvenliğinin sağlanması gibi konularda görevler üstlendi. Yangın söndürme ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, yerleşim alanlarına yaklaşan ateş hattının durdurulmasına yönelik mücadelede de etkin rol oynadı.

Kartal Belediyesi, geçtiğimiz günlerde İzmir Seferihisar'da başlayan ve büyük bir alana yayılan orman yangınında da bölgeye malzeme ve personel desteğinde bulunmuştu. Ekipler yangınla mücadele kapsamında halen bölgede aktif bir şekilde görev üstleniyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Silivri ve Seferihisar'daki yangınlarda görev yapan ekip arkadaşlarına teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu: "Afetlere karşı hazırlıklı olmak kadar, müdahale anında hızlı ve etkili hareket etmek de büyük önem taşıyor. Yaşanan yangınlar ülkece hepimizin yüreğini yakıyor, Kartal Belediyesi olarak hem kendi bölgemizde hem de ülke genelindeki afetlerde elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Seferihisar'da gösterdiğimiz ve göstermeye devam ettiğimiz refleksi, bu kez Silivri'de sergiledik. Sahada emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu tür felaketlerle daha az karşılaşalım; ama ihtiyaç duyulan her yerde hazır olmayı sürdüreceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Silivri'de Yangınla Mücadeleye Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı 6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
Bodrum’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor 96 basamakla çıkılıyor Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
AK Partili Güler’i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
Timur Cihantimur’un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam

14:23
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
13:20
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
19:52
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
19:36
Fenerbahçe’den 3. kaleci için sürpriz girişim
Fenerbahçe'den 3. kaleci için sürpriz girişim
19:30
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
19:29
Beşiktaş’ta ayrılık Rashica’dan o teklife ’evet’ cevabı
Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı
19:27
Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
19:16
Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye
Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye
19:03
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı
18:57
Ödemiş’teki yangından acı haber Orman işçisi şehit oldu
Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu
18:48
Sinan Akçıl’dan sevgilisi Ece Erken için yapılan “Enişteci“ yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın
Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan "Enişteci" yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 14:33:18. #7.13#
SON DAKİKA: Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Silivri'de Yangınla Mücadeleye Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.