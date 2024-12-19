Kartal Belediyesi Birinci Vizyon Çalıştayı\'nı Gerçekleştirdi

Yerel

Kartal Belediyesi, ilçenin geleceğine yön verecek önemli bir etkinlik olan Birinci Vizyon Çalıştayı'nı 18 Aralık Salı günü Kartal Belediyesi Yalı, Yunus, Topselvi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kartal Planlama ve Kalkınma Ajansı ile Kartal Belediyesi Strateji ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği çalıştay, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında yapıldı.

Çalıştaya Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, başkan danışmanları, koordinatörler, birim müdürleri ve iştirak şirketlerin genel müdürleri katıldı.

"Kartal'ın gelecek vizyonunu çiziyoruz"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu tür çalışmaların ilçenin geleceği açısından önemine vurgu yaparak, "Kartal'ın gelecek vizyonu adı altında çağı yakalamak ve daha iyi projeler üretmek adına bu çalıştayda ailemizin her bireyiyle bir aradayız. Bugün burada belirleyeceğimiz ana hatlar, ilçemizi daha dirençli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için önemli bir başlangıç olacak. Bu çalıştaylara devam edeceğiz, 1-2 ay içerisinde ikincisini düzenlemeyi planlıyoruz. Bu çalıştaylardan çıkacak fikirlerin projelendirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve raporlanması için belediye bünyesinde Kartal Planlama ve Kalkınma Ajansı kuracağız." dedi.

Yüksel, konuşmasında Kartal'ın geleceğini şekillendirecek çalıştayınbeş ana amacını şu sözlerle paylaştı:

"Afetlere Karşı Dirençli ve Akıllı Kent: Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle geleceğe hazırlanan bir Kartal inşa etmek.

Doğa Dostu ve Çevreci Kartal: İklim değişikliği ile mücadeleyi esas alan, sıfır atık hedefi ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevre odaklı bir kent oluşturmak.

Toplum Sağlığını Önceliklendiren Kent: Canlı yaşamına saygılı, toplum sağlığını ve güvenliğini önceliklendiren bir yaşam alanı sağlamak."

Kültürel ve Sosyal Çeşitliliği Destekleyen Kartal: Ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edilen, kültürel, sosyal, sportif ve ekonomik faaliyetlerle toplumsal uyum sağlayan bir kent oluşturmak.

Kentsel Kalkınmada Öncü ve Yenilikçi Yönetim: Ulusal ve uluslararası finansal kaynaklardan yararlanarak kurumsal kapasiteyi artıran ve yenilikçi yönetim uygulamalarıyla örnek bir Kartal geliştirmek.

Başkan Yüksel, bu amaçlar doğrultusunda yapılacak çalışmalarla ilçenin her alanda ilerleme kaydedeceğini vurguladı.

Masalardan Gelen Sunumlarla Vizyon Çizildi

Çalıştay boyunca beş ana masa, belirlenen amaçlar doğrultusunda ilçenin geleceği için kapsamlı çalışmalar yürüttü. Gün sonunda her masa, belirledikleri projeleri ve önerileri 5'er dakikalık sunumlarla katılımcılara aktardı. Kartal'ın gelişimi için yenilikçi fikirler ve uygulanabilir projeler, çalıştayın sonunda bir rapor haline getirildi.

"Hedeflerimizin Üzerine Daha Fazlasını Koyacağız"

"Tükiye'de ilk kez bir ilçe belediyesi olarak Planlama ve Kalkınma Ajansı kuruyoruz."

Kapanış konuşmasında Başkan Gökhan Yüksel, çalıştayın önemini bir kez daha vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Birinci Kartal Vizyon Çalıştayı'nın tüm Kartal'a hayırlı olmasını diliyorum. Burada çizdiğimiz ana hatlar, Kartal'ın geleceği adına atacağımız adımların temelini oluşturacak. Bugün belirlediğimiz hedefler doğrultusunda bir sonraki çalıştayda daha somut sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Çok yakında açılışını yapacağımız Kartal Planlama ve Kalkınma Ajansı, bu somut hedefleri projelendirecek, takip edecek ve finansmanı için kaynak geliştirecek. Ülkemizde bir ilçe belediyesi bünyesinde kurulan ilk planlama ve kalkınma ajansı olan bu birim, çalışılan projelerin katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımla uygulanmasını da sağlayacak. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Birinci Vizyon Çalıştayı, Kartal'ın geleceğini şekillendirme adına güçlü bir başlangıç olarak tamamlanırken, ilçenin yenilikçi ve sürdürülebilir bir vizyona kavuşması için hazırlıkların devam edeceği duyuruldu - İSTANBUL