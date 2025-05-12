Kartal Belediyesi Çocuk Korosu\'ndan Müzik Ziyafeti

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği Mayıs ayı etkinlikleri dahilinde Kartal Soğanlık Kültür Merkezi'nde Kartal Belediyesi Çocuk Korosu sahne aldı. 7-13 yaş arası çocuklardan oluşan koro, dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Şef Pınar Celep yönetiminde Soğanlık Kültür Merkezi'nde müzik eğitimi alan çocuklardan oluşan koro, Kartallı sanatseverlerin karşısına çıktı. Konserde pek çok sevilen eseri seslendiren koroya, dinleyenler de zaman zaman eşlik etti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına konsere katılan Belediye Meclis Üyesi Sadettin Topal, katkılarından dolayı Şef Pınar Celep'e kartal heykelciği, solistler Şamsal İsmail ve Gülzar İsmail'e ise çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Topal, gösterdikleri çaba için çocuklara ve birbirinden güzel eserleri çalan sanatçılara teşekkür etti.

Kartal Belediyesi tarafından kurulan ve müzik konusunda Kartallı çocukların yeteneklerini geliştirerek nota, ses ve ritim dersleriyle onları doğru yönlendirmeyi ve bir arada müzik yapma becerisi kazanmalarını amaçlayan koronun konseri, dinleyenlerin büyük beğenisini topladı. Koro, yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalırken bir eserin seslendirilmesi sırasında ise sahneye semazen çıktı. Görsel şölen de sunan konser sona erdiğinde dinleyiciler, öğrenci ve sanatçıları ayakta alkışladı. - İSTANBUL