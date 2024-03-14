Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü\'nden \'Veli Akademisi\' eğitimi

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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ile İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Veli Akademisi' adlı eğitim programı, gerçekleştirilen 6. oturum ile sona erdi.

6 haftalık eğitimin son oturumunda öğretim üyeleri Diğdem Enerem ve Gülşah Aydın Yeşilyurt, "Etkili Ebeveynlikte Sorular ve Cevapları" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkileşimli sunumda eğitmenler, kendi hayatlarından da örnekler vererek katılımcı velilerin sorularını yanıtladı.

Annelerin çoğunlukta olduğu veliler ise kendi çocukları ile yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak karşılaştıkları örnek durumları aktararak çözüm yollarını tartıştı.

Yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından program tamamlandı.

Sahneye davet edilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, Maltepe Üniversitesinden Zeynep Fetanet Demirhan ve öğretim üyesi Dr. Nuran Karaağaoğlu'na 'Veli Akademisi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına plaket takdim etti.

Veli Akademisi'ne 6 hafta boyunca katılan tüm anne ve babalara teşekkür eden Dilek Kars, katılımcılara sertifikalarını Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç ile birlikte verdi.