Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü\'nden velilere oryantasyon toplantısı

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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem velileri ile bir oryantasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç'ın katılımcılara eşlik ettiği Okula Uyum - Veli Oryantasyonu konulu toplantıda, Kartal'da hizmet veren kreşler ve kreşlerin işleyişi hakkında velilere bilgi verildi. Ardından Maltepe Üniversitesi MYO Öğr. Gör. Uzman Psikolog Gülşah Aydın Yeşilyurt velilere çocuklarını okula alıştırma sürecinde nasıl davranmaları gerektiğini anlattı. Toplantının devamında velilerden gelen soruları yanıtladı. Çocukların eğitiminde önemli rol oynayan Oyun Temelli Eğitim tekniğini velilerle sahnede buluşturdu. Veliler ve çocuklar Oyun Temelli Eğitim tekniğini ortak bir oyunda deneyimledi.

'Öğrencilerimizle birlikte eğitim hayatının ilk adımını atıyoruz'

Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars yaptığı konuşmada, "Bugün burada çocuklarımızın eğitim hayatına atacakları ilk adımda onları en sağlıklı şekilde nasıl hazırlayacağımızı öğreniyoruz. Bizlere bu konuda yol gösteren Gülşah Aydın Yeşilyurt hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta sizlerle birlikte uzun ve güzel bir yola çıkacağız. Unutmayınız ki, çocuklarınız Kartal Belediyesi Kreşlerinde Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in öncelik verdiği kreşlerimizde eğitim hayatlarına başlayacaklar. Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında eğitim görecekler. Bizlere güvenerek emanet ettiğiniz çocuklarınıza kendi çocuklarımız gibi bakacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. En tecrübeli eğitimci kadrolarımızla çocuklarınızın hayatında güzel izler bırakacağının, günler geçireceğinin ve unutamayacakları arkadaşlıklar edinerek eğitim hayatlarının ilk adımını en sağlam şekilde atacaklarının sözünü sizlere veriyoruz." diye konuştu.

Başkan Gökhan Yüksel ve kreş öğretmenlerine teşekkürlerini sunan veliler yeni dönemi heyecanla beklediklerini dile getirdiler. - İSTANBUL