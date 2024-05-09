Kartal Belediyesi Kreşlerinde Hobi Bahçeleri ve Organik Tarım Projesi

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Çevreci belediyecilik çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Kartal Belediyesi, gelecek nesillere nefes alabilecekleri yeşil bir dünya bırakma arzusuyla 'Hobi Bahçeleri ve Organik Tarım Üretimi' ile ilgili yepyeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Kartal Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren 14 kreşte eğitim gören minikler için her kreşte bir hobi bahçesi oluşturdu. Toprak verimliliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliğini esas alan organik tarım sistemiyle ilgili bilgiler eşliğinde minik öğrenciler hobi bahçelerinde vakit geçirdi. Kreş öğrencilerinin minik elleri toprağın bereketi ile buluştu. Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kreşi'nde yapılan etkinlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan hobi bahçesine fidan diken öğrenciler toprakla vakit geçirmekten fazlasıyla keyif aldı.

"Çevreye duyarlı nesiller yetiştiriyoruz"

Kreş öğrencilerinin toprakla buluştuğu etkinliğe Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kreş Müdürü Hilal Kıraç da eşlik etti. Çocuklara toprakla ilgilenmenin önemini anlatan Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, "Kreş öğrencilerini çağdaş ve bilimsel eğitim çalışmalarıyla geleceğe hazırlarken, erken yaşta çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi kazanabilmeleri amacı ile önemli projelere hayat vermeye devam ediyoruz. Bu anlayışla Kreş Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Hobi Bahçeleri ve Organik Tarım Üretimi" projesi çerçevesinde minik öğrencilerimiz, kreşlerinde oluşturulan hobi bahçelerinde; organik tarımın ne olduğuna, çevre ve insan sağlığına, ekonomiye katkısına, sürdürülebilir tarımsal üretimdeki yerinin ne olduğuna dair önemli bilgiler ediniyor" ifadelerini kullandıktan sonra diktikleri fidanların özelliklerini çocuklara detaylıca anlattı.

Organik tarım eğitiminde öğretmenleri ile birlikte ellerine çapaları alan öğrenciler, toprakla temas ediyor, toprağa zarar vermeden, üstelik en sağlıklı yoldan yetiştirdikleri sebzelerin; fide ve tohum aşamasından ürün verinceye kadar olan tüm safhalarını bizzat tecrübe ediyor. - İSTANBUL