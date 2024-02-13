Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şubat Ayı Etkinlikleri

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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde "Hürriyetin Kadınları-Kalp Aynası" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Ezgi Gürçay'ın yazıp yönettiği ve oyuncu Sinem Sağlam ile birlikte rol aldığı "Hürriyetin Kadınları-Kalp Aynası" adlı tiyatro oyunu Kartallı sanatseverlerle buluştu. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenen tek perdelik oyun, 60 dakika sürdü.

Bugünden başlayıp Milli Mücadele döneminde herkesin yüreğinde güç yaratan kadın hikayelerinin anlatıldığı oyunun ardından Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına oyuncular Ezgi Gürçay ve Sinem Sağlam'a çiçek takdim etti.

Konuşmasında Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunan Deniz Şahin, Türk kadınının dünyadaki tüm kadınlardan ayrı olarak cephe arkasında kalmadığına, birebir mücadelenin içinde yer aldığına vurgu yaparak, sergilenen oyunun manevi değerinin çok büyük olduğunu dile getirdi.

Oyuncular, Ezgi Gürçay ve Sinem Sağlam da Cumhuriyet'in 100. yılında başarılı kadınların hikayelerinin Kartal'da sahnelenmesi için kendilerini destekleyen Başkan Yüksel'e, tüm Kartal Belediyesi ailesine ve Kartal seyircisine teşekkür etti.