Kartal Belediyesi'nden Çalışanlarına "İnovasyon ve Metaverse" Eğitimi

Kartal Belediyesi, düzenlediği kurum içi eğitim seminerleri kapsamında çalışanlarına "metaverse (sanal evren)" ve "inovasyon" eğitimi verdi.

Kartal Belediyesi, ilçe halkına daha iyi hizmeti sunmak, hizmet kalitesini artırmak ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla verdiği kurum içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Eğitimler kapsamında belediye personeline yönelik, yaşamın her alanında etkisini gün geçtikçe yoğun bir şekilde gösteren dijital dünyanın gündemi "metaverse" ve "inovasyon" konularını içeren bir seminer düzenlendi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün koordine ettiği eğitimler ile çalışanların farklı konularda donanımlı olmaları amaçlanıyor. Eğitim seminerlerine alanlarında uzman isimler davet ediliyor. Bu kapsamda yapılan eğitimlerden biri de "İnovasyon ve Metaverse" adlı eğitim oldu.

MERYEM ARSLAN, İNOVASYON PROJE VE UYGULAMALARINI DÜNYA GENELİNDEKİ ÖRNEKLERLE ANLATTI

Kartal Belediye Meclisi Salonu'nda düzenlenen eğitimde Türkiye Belediyeler Birliği Gaziantep Daire Başkanlığı görevini yürüten Dr. Meryem Arslan, yaşamın her alanında etkisini gün geçtikçe yoğun bir şekilde hissettiren, çalışma yaşamından ekonomiye, kültür sanattan eğlenceye kadar bütün yaşamsal alanlarda yeni bir dünyaya açılan kapı olan metaverse ve inovasyon hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler verdi. Arslan, eğitimde belediyelerde yürütülen inovasyon proje ve uygulamaları dünya geneli ve Türkiye'deki örneklerle anlattı.

ARSLAN: İNOVATİF GİRİŞİMLER DESTEKLENMELİ

İnovatif girişimler ile kamusal alanda da yeni projelerin desteklenmesi gerektiğini belirten Arslan, inovasyonun belediyelerde yaygınlaştırılabilmesi için öncelikli olarak İnsan Kaynaklarının güçlendirilmesi ve fon aktarımları ile desteklenmesi gerektiğini, artırılmış sanal gerçeklik için ilgili teknik donanımlar ve ortamların önemini vurguladı. Metaverse konusunun günümüz dijital çağda yaşamımızın bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Meryem Arslan, eğitimde büyüyen sanal evrenin pozitif yönleri ve risklerine yer verdi.

Neal Stephenson'ın 1992 yılında Neal Stepson'un "Snow Crash" isimli romanı ile hayatımıza giren metaverse kavramının günümüzde yaygınlaştığını kaydeden Arslan, kullanıcıların oluşturdukları avatarlar ve dijital ikizler ile sanal sistemde gezebildiklerini, oyun oynandıklarını, alışveriş yaparak, konser izlediklerini belitti.

"OLUMSUZ ETKİLERİN ÜZERİNDE DURULMASI GEREKİR"

Kamuda ise trafik kontrolü, müzikli metro merdivenleri, sanal arsa gezileri gibi örneklerin yaygınlaştığına dikkat çeken Arslan, metaverse uygulamalarının risklerine de değindi ve ortaya çıkabilecek psikolojik/sosyolojik boyuttaki sorunlar, depresyon, yalnızlık, gerçek yaşamla bağlantının kopması gibi olumsuz etkilerinin üzerinde durulması gerektiği belirtti.

Son yılların popüler kavramlarından biri olan inovasyon ile ilgili yayınlanmış eserleri de bulunan Arslan, seminerin sonunda Kartal Belediyesi personelinin sorularını yanıtladı.