Kartal Belediyesi\'nden \'Doğal Temizlik ve Sağlıklı Kalmanın Yolları\' semineri

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Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Kartal Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle, 'Doğal Temizlik ve Sağlıklı Kalmanın Yolları' başlıklı seminer düzenlendi.

Kartal Belediyesi, çevre bilinci kazandırmak amacıyla ilçe genelinde uygulamaya koyduğu projelerin yanı sıra eğitim seminerlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda, Kartal Belediyesi Ekolojik Çadır'da 'Doğal Temizlik ve Sağlıklı Kalmanın Yolları' semineri gerçekleştirildi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Dr. Zerrin Sönmez, sağlıklı bir yaşam için küçük adımlar atmanın uzun vadede büyük faydalar sağlayacağını belirtti. Önemsiz gibi gözüken, fakat yaşamda önemli rol oynayacak küçük ayrıntıların ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Seminere katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir ise belediyenin çevreye yönelik projelerine ilişkin bilgi verdi.

Seminer, Kartallı vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmenin püf noktaları hakkındaki merak ettikleri sorular ile devam etti. Soru-cevap bölümünün ardından Dr. Zerrin Sönmez tüm katılımcılara ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti.