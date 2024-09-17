Kartal Belediyesi'nden Meslek Edindirme Kursları Tanıtım Sergisi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Meslek Edindirme Kursları Tanıtım Sergisi

Kartal Belediyesi\'nden Meslek Edindirme Kursları Tanıtım Sergisi

Kartal Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kursları'nın tanıtım sergisi, yoğun katılımla açıldı. Sergide kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Kartal Belediyesi yetkilileri, kadınların topluma katkı sağlama çabalarını vurguladı.

17.09.2024 10:01  Güncelleme: 10:11
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Kartal Belediyesi'nin Meslek Edindirme Kurslarına katılarak el emeği göz nuru ürünlerden oluşan tanıtım sergisinin açılışı Kartal Belediyesi hizmet binası Fuaye Alanı'nda yapıldı. Pek çok farklı alandaki el emeği ürünlerin yer aldığı sergiye katılım yoğun oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne Bağlı Meslek Edindirme Kursları Tanıtım Sergisi'nin açılışına, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Başkan Vekili Olcay Özgön'ün yanı sıra, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Kadın Kolları Başkanı Özlem Doğan, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Kartal Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars kısa birer konuşma yaptı. Karacan, Kartal Belediyesi olarak yeni meslek edindirme kursları açtıklarını kaydederek kadınların daha fazla yaşama katılmaları için çaba sarf ettiklerini belirtti. Dr. Dilek Kars da yaptığı konuşmada kadınların hayatın her alanında var olma çabası için de olması gerektiğini söyledi. Sergideki başkan yardımcısı, meclis başkan vekili, meclis üyeleri ve müdürlerin yanı sıra kursiyerlerin de kadın ağırlıklı olmasının önemine değinen Kars, beceri ve meslek edinen kadınların toplumun daha sağlıklı olmasını sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından açılan sergide kursiyerlerin geçen yıl boyunca; halı, kilim, çini, sepet, giyim, mefruşat, kalıp, geleneksel el nakışları, iğne oyası, dekoratif ahşap boyaması, aşçı ve pasta yardımcılığı, kuaförlük, protez tırnak ve kalıcı makyaj gibi alanda yaptıkları eserler sergilendi. Sergi 20 Eylül'e kadar açık kalacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nden Meslek Edindirme Kursları Tanıtım Sergisi - Son Dakika

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