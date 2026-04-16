Kartal Belediyesi\'nden Şehitler Haftası\'nda vefa ve dayanışma örneği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 09:38  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlediği özel bir programla aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Şehit kabristanlığı ziyaretiyle başlayan anma etkinlikleri, gün boyu süren şehit ailelerine yönelik vefa ziyaretleriyle devam etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde gerçekleştirilen anma programına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, başkan danışmanları, birim müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programın ilk durağı Soğanlık Mezarlığı oldu.

Saat 10.00'da başlayan programda, Şehit Jandarma Er Oktay Karakelle Soğanlık Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla yad edildi. İmam Metin Ayyıldız tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Başkan Gökhan Yüksel ve beraberindeki heyet, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Duygusal anların yaşandığı törende Başkan Yüksel, şehitlerin emaneti olan ailelerin ve kahraman hatıralarının Kartal'da her zaman en yüksek saygıyla yaşatılacağını vurguladı.

Mezarlık programının ardından anma programı, Kartal Belediyesi heyetinin gerçekleştirdiği hane ziyaretleriyle devam etti. Başkan danışmanları ve birim müdürleri, ilçenin farklı mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in selamlarını ve dayanışma mesajlarını iletti. Ziyaretlerde, şehit yakınlarının her türlü ihtiyaçlarında Kartal Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğu bir kez daha ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
Skandal görüntü Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Survivor’da şok mektup Nefise okur okumaz pişman oldu Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
10:02
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:55:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.